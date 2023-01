Cremona, lo stadio Zini verso l'intitolazione a Vialli

06-01-2023 14:51

Tra i tanti ricordi di Gianluca Vialli e le tante iniziative già annunciate per onorarne la memoria, una delle più significative è arrivata dalla sua Cremona, la città nella quale il compianto ex attaccante mosse i primi passi calcistici debuttando nel grande calcio ad appena 17 Fanni prima di spiccare il volo verso la Sampdoria e la nazionale italiana, primi approdi di un percorso che lo avrebbe poi visto fare la storia della Juventus e del Chelsea.

Il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, parlando ai microfoni della Rai, ha infatti parlato della possibilità di intitolare a Vialli l’attuale stadio della città lombarda, attualmente dedicato alla memoria di Giovanni Zini, portiere dei grigiorossi negli anni ’10, morto durante la Prima Guerra Mondiale: “Ne parleremo con tutti, ma è un’eventualità che prenderemo in considerazione senza dubbio” le parole di Galimberti.

A Cremona intanto è stato proclamato il lutto cittadino.

Anche il primo cittadino di Genova, Marco Bucci, ha voluto ricordare Vialli, che ha legato indissolubilmente il proprio nome alla fase più glorioso della storia della Sampdoria: “Addio a Gianluca Vialli, grande campione di calcio ed esempio di caparbietà per come ha gestito la sua malattia in questi anni. A Vialli si legano ricordi indelebili per la Genova calcistica. Fu uno dei protagonisti dell’esaltante stagione della Sampdoria di Paolo Mantovani che vinse e divertì in Italia e in Europa: a suo modo, insieme ai suoi compagni, un ambasciatore di Genova nel mondo. La città si stringe alla famiglia esprimendo sentite condoglianze”.