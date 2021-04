Cremona, Peppe Poeta firma per altri due anni

La Vanoli Cremona ha confermato l’accordo per altri due anni con Peppe Poeta. Il capitano della squadra che si è garantita domenica sul campo la salvezza ela permanenza in Serie A ha rinnovato il contratto per la prossima stagione con opzione per la successiva.

Questa la nota ufficiale: “Vanoli Basket Cremona comunica con grande piacere di aver prolungato l’accordo in essere con il capitano Peppe Poeta fino al 30 giugno 2022, con opzione per la stagione 2022/2023”. Ovviamente felice il giocatore, come si legge sul sito del club lombardo: “È la prosecuzione naturale di un anno fantastico, andato oltre ogni più rosea aspettativa. Alla Vanoli sono stato accolto in maniera speciale, in un ambiente famigliare ma allo stesso tempo estremamente professionale. Sono felice di rimanere a Cremona e ringrazio la Società per la fiducia e l’affetto”.



OMNISPORT | 21-04-2021 14:43