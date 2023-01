Cremonese, Afena-Gyan: "Salvezza? Ci proveremo"

19-01-2023 11:19

L’attaccante della Cremonese Felix Afena-Gyan è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport, soffermandosi in particolare sul successo ai rigori contro il Napoli in Coppa Italia arrivato anche grazie al suo gol del 2-2 nei tempi regolamentari: “Un risultato che ci dà fiducia, anche perché è arrivato passando attraverso molte difficoltà. Sono contento e spero di poter continuare così. Ora dobbiamo continuare così, l’allenatore pensa che noi dovremo essere più compatti per vincere. Salvezza? Sembra che adesso la gioia sia tornata anche grazie alla vittoria sul Napoli. Di sicuro ci proveremo, dobbiamo vincere una volta e poi continuare e speriamo di riuscirci”.