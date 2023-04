Cremonese, Braida alza bandiera bianca

Il dirigente grigiorosso presenta la semifinale di Firenze: "Serve un miracolo, ma si comincia da 0 a 0 e non si sa come finisce".

25-04-2023 19:37

Quella contro la Fiorentina, corsara allo Zini, è una partita dal pronostico di fatto chiuso per la Cremonese, che ha però avuto il merito di guadagnarsi la semifinale di Coppa Italia eliminando il Napoli prima e la Roma poi, e Ariedo Braida ne è consapevole: “Spero in un miracolo, è un buon risultato per la Cremonese essere arrivati in semifinale. Quel che viene, viene: con umiltà e coraggio va ammesso che quando incontri avversarie più forti, è giusto che loro vincano. E’ molto difficile ribaltare uno svantaggio di 2-0 fuori casa, ma nel calcio ogni partita inizia dallo 0 a 0 e non si sa come finisca. La Fiorentina è molto più forte della Cremonese, il percorso che ha fatto ne è una prova”.