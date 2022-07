Cremonese, calciomercato sprint: vicini Agoumé, Cambiaghi e Calafiori

15-07-2022 19:29

La Cremonese cerca di alzare il volume del suo calciomercato, fatto finora di molte trattative ma senza troppi affari andati in porto. Ora i grigiorossi si sono scatenati su tre fronti, uno per reparto: la novità più recente è l’approccio per Lucien Agoumé dell’Inter, che Ariedo Braida ha chiesto ai nerazzurri in prestito ottenendo un sì di massima ma senza avere ancora l’ok definitivo del giocatore ex Spezia.

Per l’attacco invece sono state chieste all’Atalanta informazioni su Nicolò Cambiaghi, classe 2000 su cui però c’è la concorrenza forte dell’Empoli, mentre per la difesa si punta su Riccardo Calafiori. L’esterno sinistro, sulla carta chiuso dal rientrante Spinazzola e dall’emergente Zalewski, potrebbe essere propenso ad affrontare una stagione con maggiore possibilità di avere una maglia da titolare.

