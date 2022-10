25-10-2022 21:28

Il direttore sportivo della Cremonese Simone Giacchetta a Cremona1 ha parlato della posizione del tecnico Massimiliano Alvini dopo l’ultima serie di risultati negativi.

“Se mi chiedete se Alvini andrà via, vi rispondo che domani dirigerà l’allenamento. Ha poco senso parlare di fiducia a tempo, ma nel calcio si vive di domenica in domenica, di giornata in giornata. Viviamo di risultati e siamo tutti consapevoli che dobbiamo migliorare”.