14-07-2022

Il colpo di esperienza per fare da traino ai più giovani. La Cremonese, dopo tanti innesti di ragazzi in rampa di lancio, punta all’innesto di peso per la corsia esterna, non solo per la qualità tecnica ma anche e soprattutto per la leadership in campo e fuori. Il profilo scelto dalla dirigenza grigiorossa è quello di Cristian Ansaldi, difensore argentino classe 1986.

Svincolatosi dal Torino alla fine della stagione appena conclusa, Ansaldi gioca in Italia dal 2015, quando il Genoa lo acquistò dall’Atletico Madrid. Dopo i rossoblù la stagione all’Inter prima di vestire la casacca del Toro per 5 stagioni, collezionando un totale di 171 presenze, 9 gol e 23 assist nella massima serie italiana. Nonostante qualche problema fisico avuto negli ultimi mesi Ansaldi potrebbe essere una buona soluzione per la Cremonese, che acquisterebbe un profilo esperto e di qualità. I contatti con gli agenti sono iniziati.

