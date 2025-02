Criscitiello licenzia giornalista Sportitalia in diretta: “Vai a tifare Napoli altrove, qui non lavori più”

Il direttore di Sportitalia licenzia in diretta un collaboratore: ecco cosa è successo e come hanno reagito gli utenti sui social

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha interrotto la collaborazione con un giornalista della sua testata in diretta nazionale. È quanto accaduto martedì sera durante la diretta sul canale televisivo, nel corso di un dibattito sul calciomercato del Napoli. Criscitiello, nel pieno della discussione, ha interrotto Manuel Parlato, in collegamento da Napoli, dichiarando: “Manuel qua dentro non ci lavora più”.

Criscitiello e il siparietto con Palmieri

In collegamento su Sportitalia dall’Hotel Sheraton di Milano, poco dopo il gong finale del calciomercato, Criscitiello e Palmeri si sono resi protagonisti di un siparietto ironico sul deludente mercato degli azzurri. Nonostante fossero stati accostati nomi di spessore come Garnacho, Adeyemi e Saint-Maximin, il club partenopeo ha infine chiuso con l’arrivo di Noah Okafor, considerato da molti tifosi una scelta di ripiego.

Il botta e risposta tra i due giornalisti ha animato la diretta: Palmeri, in modo provocatorio, ha continuato ad aprire e chiudere la porta dello studio chiedendo se ci fosse ancora qualche “colpo di mercato” nascosto tra le pieghe della sessione invernale, sottolineando con sarcasmo le occasioni mancate dal Napoli. Il direttore Criscitiello ha rincarato la dose, citando sarcasticamente: “Vedi se c’è Okafor?”, prima di chiudere il siparietto esclamando: “Tancredi, lascia stare e vieni a fare un brindisi”

Il direttore licenzia Parlato

Nel corso della serata di martedì, sempre su Sportitalia, si è ripresa la discussione sul mercato azzurro. Durante la puntata, è stato aperto il collegamento con Manuel Parlato da Napoli, che è tornato sul siparietto andato in scena la sera prima, commentando senza troppi giri di parole: “Abbiamo seguito tutta la trasmissione ieri, ma la gag di Tancredi su Okafor è stata quella che è piaciuta di meno. Siamo i campioni del mondo dell’ironia, ma questa mi è sembrata più una provocazione. Ci aspettiamo che la stessa ironia venga riservata anche ad altre squadre, se dovesse verificarsi una situazione simile”.

A quel punto, il direttore Criscitiello lo ha interrotto bruscamente esclamando: “Vabbè Manuel, ciao, buonanotte! Vai a lavorare a Canale 21, vai! Via, ciao! Hai sbagliato televisione, la poesia la fai altrove, via! Cambia canale e fai il tifoso a casa tua! Chiudiamo il collegamento con Manuel, che qua dentro non ci lavora più! Se vuoi fare il simpatico, puoi farlo fino a un certo punto. Da oggi puoi andare a casa, perché se vuoi fare il fenomeno coi napoletani fallo pure. Fino a che si tratta di ironie social del ceto medio napoletano lo accettiamo, il resto no”.

Le reazioni sui social

Il siparietto tra Criscitiello e Palmeri aveva già acceso gli animi dei tifosi del Napoli, ma quanto accaduto successivamente con Manuel Parlato ha alimentato ulteriormente il dibattito. Le parole del direttore di Sportitalia hanno diviso l’opinione pubblica, scatenando un’ondata di reazioni sui social.

Da una parte, c’è chi ha criticato l’atteggiamento di Parlato, giudicandolo esagerato e privo di autoironia: “Questo vittimismo continuo da parte dei napoletani è insopportabile”. Dall’altra, non sono mancate le critiche verso Criscitiello, accusato di aver gestito la situazione in modo poco professionale. “È in torto e pretende di avere ragione. Qualcuno spieghi che il giornalismo è una cosa seria. Quello che lui chiama ironia social è in realtà una presa in giro fuori luogo, che nulla ha a che vedere con il giornalismo”, ha scritto un utente. Un altro, invece, ha scritto: “Abuso di potere. Roba da non credere”.