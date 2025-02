Napoli, Palmeri e Criscitiello ridono del mercato azzurro: dopo De Laurentiis i tifosi trovano altri bersagli

Su Sportitalia i due giornalisti si lasciano andare a una presa in giro della campagna acquisti del club azzurro, scatenando i social network

La campagna acquisti di gennaio del Napoli è stata deludente, ma dopo Aurelio De Laurentiis e il d.s. Giovanni Manna i tifosi azzurri trovano nuovi bersagli da attaccare: si tratta di Tancredi Palmeri e Michele Criscitiello, protagonisti ieri sera di una presa in giro del mercato azzurro che ha scatenato una bufera sui social.

Napoli, la delusione dei tifosi per il mercato

Nel mercato di gennaio i tifosi del Napoli hanno sognato Alejandro Garnacho, ma si sono poi dovuti accontentare dell’arrivo di Noah Okafor, giudicato dalla maggioranza dei supporter partenopei una soluzione di ripiego. Alla delusione per la campagna acquisti, trasformatasi presto in contestazione sui social nei confronti di Aurelio De Laurentiis, si è però unita oggi la rabbia per le immagini andate in onda ieri sera su Sportitalia: al momento della chiusura del calciomercato, infatti, i giornalisti Tancredi Palmeri e Michele Criscitiello si sono lasciati andare una presa in giro del mercato del Napoli che ha infastidito non poco i tifosi partenopei.

Palmeri e Criscitiello prendono in giro il mercato del Napoli

Come tradizione su Sportitalia, Palmeri ha partecipato al momento della chiusura delle porte della sala del calciomercato dell’Hotel Hilton di Milano. Stavolta, però, Palmeri ha messo su una gag: una volta chiuse le porte, il giornalista le ha ripetutamente riaperte per chiedere a chi era dentro se ci fossero i giocatori inseguiti dal Napoli a gennaio.

“C’è Garnacho? No, niente. Lei è Adeyemi? No, niente. Non si riapre questo mercato. Aspetta, aspetta: c’è Saint-Maximin?”, ha domandato Palmeri di volta in volta. Al teatrino ha partecipato anche Criscitiello: “Vedi se c’è Okafor?”, ha suggerito il direttore di Sportitalia, prontamente accontentato da Palmeri. “Lascia stare Tancredi e vieni a fare un brindisi”, ha poi chiosato Criscitiello.

Napoli, tifosi inviperiti con Palmeri e Criscitiello

La scenetta è diventata rapidamente virale sui social: a riprenderla soprattutto i tifosi del Napoli, a cui la presa in giro non è piaciuta affatto. “Cari Criscitiello e Palmeri, siete l’esatto contrario di ciò che dovrebbe essere il giornalismo”, il commento di Gigi su X. “Gente che si fa pubblicità tramite la passione dei tifosi del Napoli, lo fanno apposta per aumentare l’audience, altrimenti chi li segue”, aggiunge Luca. “Ricordiamo che questi sono gli stessi che usano le ragazze come soprammobili nelle loro trasmissioni”, attacca Ottolini. “Conservate gelosamente il video. Ci servirà”, scrive Cav. “Che cattivo gusto, che squallore. Comportamento inqualificabile di Criscitiello & company nei riguardi del Napoli. Ma il tempo è galantuomo”, il commento di Gennaro. “Lasciali perdere faranno un’altra figura barbina come la precedente!”, la chiude infine Trilli, ricordando quanto avvenuto alla chiusura del mercato di agosto.

Palmeri e Criscitiello, il precedente del brindisi per Osimhen

Palmieri e Criscitiello, infatti, finirono nel mirino dei tifosi del Napoli anche al termine del calciomercato estivo quando brindarono alla mancata cessione di Victor Osimhen. “Brindiamo a De Laurentiis che dovrà pagare Osimhen un milione al mese”, dissero, immaginando una stagione da fuori rosa per il nigeriano a spese del presidente del Napoli. Senza sapere, però, che Osimhen sarebbe poi andato in prestito al Galatasaray, permettendo ad ADL di risparmiare quel milione al mese e di programmarne la cessione a giugno 2025.