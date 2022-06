Criscito-Genoa, la separazione è ufficiale: "Tornerò"

24-06-2022 17:27

Niente di inaspettato, ma ora arriva l’ufficialità: Domenico Criscito saluta il Genoa. E’ stato infatti raggiunto l’accordo tra le parti . Questa la nota della società ligure:

La notizia nell’aria da tempo ora è ufficiale. Domenico Criscito e il Genoa si separano.

Il terzo distacco tra il difensore napoletano e il Grifone, dopo quello che seguì gli anni di formazione nel settore giovanile per trasferirsi alla Juventus e quello del 2011, direzione Zenit San Pietroburgo, dopo il primo ritorno nel gennaio 2008, è stato ufficializzato dalla stessa società rossoblù attraverso un comunicato dopo che le parti hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava Criscito al Genoa fino al giugno 2023.

“Il Genoa Cfc comunica la risoluzione consensuale del contratto con Mimmo Criscito, a cui vanno i ringraziamenti per il contributo offerto in campo e fuori in tutti questi anni – si legge nella nota – Le porte del Club per un suo futuro ritorno rimarranno sempre aperte. Buona fortuna Mimmo!”.

Poco dopo è arrivato il commosso saluto del giocatore al Genoa, attraverso un post su Instagram, nel quale il difensore specifica di non essere il responsabile della decisione di lasciare il Grifone, ma anche l’intenzione di tornare, seppur non come giocatore:

“Caro Genoa, non avrei immaginato n’è voluto essere qui ora a scriverti per un ultimo saluto, ma nella vita come ben sappiamo non sempre le cose vanno come si spera o si vuole. Le nostre strade devono dividirsi ancora una volta purtroppo non per mia scelta. Spero solo sia per il bene di questa squadra , di questi colori e di questo nuovo progetto.

Ti seguirò e sosterrò ovunque sarò perché non c è niente da fare i tuoi colori sono indelebili nel mio cuore. Ho gioito, lottato, sofferto per te e ho dato sempre il massimo.

Mi dispiace non aver raggiunto l’obiettivo, ma ti auguro di volare in alto nei mesi e anni avvenire. Il mio è un arrivederci…sicuramente non tornerò come giocatore, ma spero di tornare e di contribuire al tuo successo.

Volevo ringraziare tutte le persone che mi sono state accanto in questi dieci anni rossoblu, a partire dai compagni di squadra fino ad arrivare alle persone che lavorano in sede. Ma un grazie speciale va a NORD perché grazie a voi sono diventato genoano. Per sempre nel mio cuore”

Criscito, che era tornato al Genoa dalla Russia nel 2018 indossando subito la fascia di capitano e risultando fondamentale nelle sofferte salvezze ottenute nelle ultime stagioni, non seguirà quindi la squadra in Serie B, campionato nel quale i liguri sono retrocessi dopo 15 anni ininterrotti in A, dopo essere già stato vicino all’addio a febbraio per trasferirsi nella Mls nelle file del Toronto.

