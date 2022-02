Cristiano Ronaldo, colpo di scena: può tornare in Serie A

15-02-2022 18:50

Cristiano Ronaldo cerca squadra per la prossima stagione. Ne è certa la stampa inglese: l’attaccante portoghese sarebbe già deluso e stufo della sua seconda avventura al Manchester United e sarebbe pronto all’addio. Tra le destinazioni possibili, si fa anche il nome della Roma.

Cristiano Ronaldo-Manchester United: secondo matrimonio difficile

La seconda esperienza di CR7 all’Old Trafford è stata da dimenticare. L’attaccante portoghese, abituato a segnare a raffica, ha messo a segno solo 8 gol in 20 partite di Premier League, ed ha avuto tensioni sia con Solkjaer, sia con il nuovo allenatore Ralf Rangnick, che lo ha strigliato per le ultime prestazioni negative e per la sua mancanza di concretezza sotto porta, uno schiaffo per un goleador come lui. L’ex Juve sarebbe anche deluso dalle prestazioni dei suoi compagni di squadra.

Ronaldo guarda al futuro: anche la Roma tra le opzioni

Secondo il Sun, l’agente Jorge Mendes avrebbe già incontrato l’alta dirigenza del Manchester United, e starebbe preparando il terreno per un addio a giugno, in caso non arrivasse la qualificazione alla prossima Champions League. Ronaldo così non si ritirerà con la maglia del Manchester United, ma cercherà fortuna altrove: alla finestra ci sarebbero il Paris Saint Germain, il Bayern Monaco, ma anche la Roma dell’ex mentore e connazionale José Mourinho. Lo Special One ha allenato Ronaldo ai tempi del Real Madrid, e, seppur in passato ci sia stato qualche disaccordo tra i due, sarebbe ora prontissimo ad accoglierlo nel club giallorosso.

Ronaldo: i numeri in Italia e alla Juve

In Italia Ronaldo potrebbe ritrovare la sua verve offensiva: in tre anni alla Juve CR7 ha segnato 101 reti in 134 partite tra campionato e coppe, realizzando quasi un gol a partita in Serie A nelle ultime due stagioni in bianconero. Con i torinesi Ronaldo ha vinto due campionati, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, tra i trofei individuali è stato nominato per due volte miglior giocatore assoluto della Serie A, e per due volte è stato inserito nella squadra dell’anno.

OMNISPORT