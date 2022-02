Roma: tifosi rassegnati, nel mirino c'è anche Mourinho

08-02-2022 23:17

L’Inter va avanti, la Roma torna a casa. Non esattamente il ritorno a San Siro che Mourinho si aspettava, nonostante la calorosa accoglienza dei tifosi nerazzurri, ma le due gemme di Dzeko e Sanchez non hanno lasciato scampo ai giallorossi. La Roma ha reagito alle prime difficoltà, ma alla lunga i nerazzurri hanno meritato la vittoria e la qualificazione.

E i tifosi giallorossi sono tutt’altro che teneri con la propria squadra: attardata in campionato, fuori dalla coppa Nazionale, in corsa in una Conference League che naturalmente non può soddisfare. Il web giallorosso è un calderone pronto a esplodere.

Sul web esplode la rabbia

“Gli manca la fame, corricchiano e tecnicamente stiamo su un altro livello rispetto a loro!” dice Alessandro. “Friedkin vendi la società e sparisci” è l’augurio di Alessandro, che trova molti consensi. “Mou e la Roma se sono scansati….come molte volte quest’ anno ….stasera a chi dara’ la colpa??”: Stefano non ha digerito le recenti polemiche arbitrali, mentre qualcun altro se la prende direttamente con il tecnico: “Altra grande prestazione, Mourinho una garanzia”.

Anche tanta rassegnazione

C’è chi si è quasi rassegnato a un’altra stagione ricca solo di delusioni: “Un solo commento siamo scarsi” dice Onix. “Squadra senza anima, rassegnata”, risponde Livio. Samuel si profonde in un’analisi più dettagliata: “Tra Cristante sabato e Oliveira stasera non so veramente chi abbia fatto più schifo. Povera Roma mia… ormai siamo assuefatti alla mediocrità. Finché il massimo a cui possiamo aspirare sono giocatori del livello di Vina, Shomurodov, Niles e Oliveira non c’è speranza di poter risalire la china.”

“Continuare a dare colpa agli arbitri…”

“Se non altro famo tenerezza…” commenta amaro Gianni, al quale fa eco Marco; “Una Roma veramente triste”. “Primo obiettivo stagionale raggiunto: fuori dalla Coppa Italia. Complimenti! ‘Na vergogna” è il commento ironico di Aldo. E Antonio mette la parola conclusiva: “Qui ci possiamo mettere guardiola, Klopp, Gesù cristo il bue anche l’asino, se non c’è il materiale questi sono i risultati. Continuate a dare colpe agli arbitri, la realtà è che tolti 4/5 giocatori il resto sarebbe da prendere a calci in culo per quanto sono scarsi. Siamo dove meritiamo di stare, e usciamo dalla coppa Italia meritatamente. Sempre forza Roma, solo la maglia”.

