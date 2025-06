MotoGP Aragon, pagelle e classifica piloti dopo la Sprint: Marc Marquez non suda nemmeno, Bagnaia allo sbando

Le pagelle e la classifica del Mondiale piloti MotoGP dopo il la Sprint di Aragon vinta da Marc Marquez su Alex e Aldeguer con Bagnaia sprofondato nelle retrovie

Una vittoria annunciata come poche, come forse anche quella di domani. Non ce n’è per nessuno ad Aragon dove Marc Marquez si è già preso pole e Sprint prenotando il Gp della domenica. Un vero dominio che fa il paio con quello del team Gresini che fa doppietta con Alex e Aldeguer. Niente da fare per Bagnaia, sprondo rosso per lui.

Le pagelle della Sprint di Aragon

Marc Marquez 10 : niente da dire, aspettiamo la gara di domani per dargli la lode ma su questa pista per lui è tutto fin troppo facile, dovrebbe partire con l’handicap.

: niente da dire, aspettiamo la gara di domani per dargli la lode ma su questa pista per lui è tutto fin troppo facile, dovrebbe partire con l’handicap. Alex Marquez 8 : fa quello che può, si illude ma nemmeno tanto di potersi prendere la Sprint poi guarda gli specchietti e non vede il fratello Marc ma per il semplice fatto che l’ha già passato e se n’è andato. Poco da dire, poco da difendere, prendere punti è l’unica cosa da fare.

: fa quello che può, si illude ma nemmeno tanto di potersi prendere la Sprint poi guarda gli specchietti e non vede il fratello Marc ma per il semplice fatto che l’ha già passato e se n’è andato. Poco da dire, poco da difendere, prendere punti è l’unica cosa da fare. Francesco Bagnaia 4 : non pervenuto fin dalla partenza. Come un gambero va all’indietro. Parte quarto, gira 8° alla prima curva e si ritrova 13° dopo un paio di giri. Un incubo specie se quello con la moto uguale alla tua vince e domina come non ci fosse un domani. Anzi, purtroppo per Pecco c’è la gara di domani ancora.

: non pervenuto fin dalla partenza. Come un gambero va all’indietro. Parte quarto, gira 8° alla prima curva e si ritrova 13° dopo un paio di giri. Un incubo specie se quello con la moto uguale alla tua vince e domina come non ci fosse un domani. Anzi, purtroppo per Pecco c’è la gara di domani ancora. Morbidelli 7 : troppo spesso cala nel finale, anche per colpa delle gomme. Perde il podio, difende con le unghie e con i denti il 4° posto e per come è arrivato acciaccato qui in Spagna è tutto grasso che cola.

: troppo spesso cala nel finale, anche per colpa delle gomme. Perde il podio, difende con le unghie e con i denti il 4° posto e per come è arrivato acciaccato qui in Spagna è tutto grasso che cola. Aldeguer 8 : garone del rookie spagnolo, che si prende un altro podio. Notevole.

: garone del rookie spagnolo, che si prende un altro podio. Notevole. Bezzecchi 7,5 : mannaggia mannaggia per quella caduta in Q1, parte 20° e finisce 8° prendendosi un punticino che fa tanto morale quasi quando la vittoria di Silerstone.

: mannaggia mannaggia per quella caduta in Q1, parte 20° e finisce 8° prendendosi un punticino che fa tanto morale quasi quando la vittoria di Silerstone. Miller 4: decide di fare strike col povero Mir. Così crazy aussie!

Rivivi la Sprint di Aragon

Classifica Mondiale piloti MotoGP dopo la Sprint di Aragon

1 Marc Marquez Ducati 208 2 Alex Marquez Ducati 181 3 Francesco Bagnaia Ducati 124 4 Franco Morbidelli Ducati 104 5 Johann Zarco Honda 97 6 Fabio Di Giannantonio Ducati 90 7 Marco Bezzecchi Aprilia 70

Prossima tappa: domani il bis poi gran appuntamento al Mugello

Il Motomondiale torna domani, domenica, ovviamente con la classica gara “long” del Gran Premio di Aragon che partirà con la stessa griglia e gli stessi favori del pronostico per Marc Marquez. Poi il calendario della MotoGP offre il back to back in Italia con il Gran Premio del Mugello.