Roma, Thiago Pinto su Zaniolo: "Nicolò è un patrimonio del calcio italiano"

08-02-2022 20:53

Si è tanto parlato in questi giorni di Nicolò Zaniolo, sia per quanto successo nell’ultima partita sia in ottica calciomercato, con la Juventus che sta seriamente pensando di investire su di lui nel prossimo mercato estivo. Pochi minuti prima dell’inizio della sfida di Coppa Italia tra Inter e Roma, il GM giallorosso Thiago Pinto ha parlato ai microfoni di Mediaset proprio di Zaniolo:

“Nicolò è un patrimonio della Roma ma anche del calcio italiano, e io penso che debba essere tutelato. Se noi guardiamo i numero di Nicolò sembra sia un difensore e non un attaccante. Il nostro lavoro è tutelarlo ogni giorno, lavorare con lui come deve fare però anche tutto il calcio italiano. Lui è un grande professionista, un ragazzo d’oro, e quelli lontani da lui non dovrebbero giudicare il suo atteggiamento perchè è davvero un bravo ragazzo e noi siamo sempre al suo fianco”.

