Conference League 2021-2022, Cska Sofia-Roma: le probabili formazioni

09-12-2021 12:27

La Conference League giunge al termine per quanto riguarda la fase a gironi, lasciando poi spazio alle gare ad eliminazione diretta. Per il Gruppo C è in programma CSKA Sofia-Roma, sfida importante per i giallorossi per provare a strappare il primo posto nel raggruppamento al Bodo/Glimt.

I bulgari hanno da tempo mancato l’obiettivo qualificazione, avendo conquistato solo 1 punto in 5 partite. Stoycho Mladenov dovrebbe schierare il suo 4-4-2 classico affidandosi al tandem di attacco composto da Carey-Krastev.

Per chiudere il girone con una vittoria, il portoghese dovrebbe schierare i suoi con il 4-2-3-1 e dare respiro a qualche titolare. Davanti a Fuzato, linea difensiva a quattro con Karsdorp, Mancini, Kumbulla e Vina. Mediana a due con Cristante e Bove, con Carles Perez, Zaniolo e Zalewski alle spalle di Abraham.

PROBABILI FORMAZIONI

CSKA Sofia (4-3-3) : Busatto; Turitsov, Lam, Mattheij, Mazikou; Geferson, Muhar, Vion; Yomov, Caicedo, Wildschut. ALL.: Mladenov.

ROMA (3-5-2) : Fuzato; Mancini, Kumbulla, Vina; Karsdorp, Cristante, Bove, Carles Perez, Zaniolo; Abraham, Zalewski. ALL.: Mourinho.

