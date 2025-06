Roma, storico annuncio dei Friedkin e lettera da brividi ai tifosi, da Gasp allo stemma

Nel giorno della fondazione del club, Dan e Ryan Fredkin hanno inviato una lettera ai tifosi della Roma: da Gasp allo stadio, cosa hanno scritto

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Qualificazione in Europa League, con Champions sfiorata, e tifosi di nuovo dalla parte della squadra: la Roma ha terminato così la scorsa stagione. Una situazione impensabile dopo tutto quel periodo surreale con l’esonero di De Rossi e l’arrivo di Juric: proteste fortissime e la salvezza come obiettivo primario. Claudio Ranieri ha dato una svolta a tutto riportando l’entusiasmo con una rimonta clamorosa fino alle porte dell’Europa che conta. Il sogno è sfumato per poco, ma rimane una grandissima seconda parte di stagione. Sir Claudio, nonostante i mille problemi, ha sempre difeso l’operato dei Friedkin, e come al solito aveva ragione. Gli stessi Dan e Ryan che hanno voluto scrivere una lettera ai tifosi.

I Friedkin ringraziano Ranieri: “Sinceramente grati”

“Cari tifosi della Roma, è stata una stagione definita dal carattere”, così scrive la proprietà. “Con orgoglio, resilienza e unità, la Roma ha raccolto la sfida e ha ricordato al mondo cosa rappresenti questo Club. Lottiamo insieme! A nome della famiglia Friedkin, vogliamo esprimere la nostra più profonda gratitudine a voi, i tifosi, il cui cuore pulsante è l’anima stessa della Roma. La vostra lealtà, passione e amore per i colori giallorossi hanno reso quest’anno indimenticabile… e la sua conclusione, un motivo d’orgoglio. Quando la Roma ha avuto bisogno di chiarezza e leadership, abbiamo preso una decisione strategica, scegliendo qualcuno che incarnasse davvero i valori di questo Club”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo l’ultima emozionante panchina all’Olimpico da allenatore della Roma, Ranieri ora sarà senior advisor della famiglia Friedkin: “La nomina di Claudio Ranieri non è stata solo una risposta al momento, ma ha riflesso la nostra convinzione nella stabilità, nell’identità e nel legame con la nostra storia. Siamo sinceramente grati a Claudio per aver risposto alla chiamata con tanta integrità e professionalità, e per una seconda parte di stagione di cui i tifosi della Roma, ovunque si trovassero, possono essere fieri”.

Da Gasperini alla festa per l’anniversario: la lettera dei Friedkin

Il successore di Ranieri sarà Gian Piero Gasperini. Dopo i nove anni all’Atalanta in cui ha costruito qualcosa di impensabile, si porta un grande bagaglio di aspettative dietro: “Il percorso della Roma prosegue con la nomina di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore. Un tecnico di grande esperienza, personalità e visione. La sua filosofia calcistica, la profonda cultura del lavoro e la capacità di valorizzare il talento si allineano perfettamente con l’identità e le ambizioni dell’AS Roma”. L’allenatore è stato presentato nella giornata di venerdì dopo le sue prime ore a Trigoria: “Crediamo che sia il Mister giusto per questo momento e il leader giusto per ciò che verrà. Affiancato dalla preziosa consulenza di Claudio, che resterà con noi come dirigente fidato e senior advisor della Proprietà, siamo fiduciosi che Gasperini guiderà il Club verso un futuro entusiasmante e vincente”.

I Friedkin non hanno deciso a caso di pubblicare questa lettera. Infatti il 7 giugno è la data storica della fondazione dell’AS Roma: “Siamo anche impazienti di celebrare con tutti voi la nuova stagione il 22 luglio, una data radicata nel cuore di generazioni di romanisti. Avvicinandoci al Centenario, vogliamo riaffermare il nostro impegno nell’onorare la storia, le tradizioni e l’identità della Roma. Il rispetto che dobbiamo ai padri fondatori è pari al rispetto che dobbiamo al sentimento dei nostri tifosi. Per questo, pienamente consapevoli del valore storico e del significato del 7 giugno 1927 quale fondazione dell’AS Roma, abbiamo deciso che il 22 luglio costituirà il nostro speciale giorno di festa: una pietra miliare annuale e un anniversario per tifosi e Società, uniti nel segno dell’orgoglio e dell’affetto per lo straordinario patrimonio storico dell’AS Roma”.

“Vogliamo dare ai tifosi una nuova casa degna”

La vicinanza ai tifosi si sente anche nei piccoli gesti, come la reintroduzione dello storico stemma dell’ASR: “Inoltre, siamo orgogliosi di annunciare la progressiva riappropriazione dello storico stemma ASR, un simbolo che incarna l’anima di questo Club. Questa decisione, presa con profondo rispetto per la nostra tradizione e in risposta ai desideri più profondi dei nostri tifosi, è un tributo all’identità della Roma. Riflette la nostra convinzione che i simboli di un Club contino, e che onorare le nostre radici sia essenziale per costruire il nostro futuro. L’impegno della nostra famiglia nei confronti della Roma non è mai stato così forte. È un impegno verso l’eccellenza, l’organizzazione e un’identità chiara”.

I Friedkin chiudono la lettera ai tifosi parlando anche della loro (probabile) nuova casa: “Ma soprattutto, è un impegno verso il futuro di questo Club, un futuro che comprende un nuovo stadio: una casa degna dei nostri tifosi, un’eredità per le prossime generazioni, e un dono del Club a questa Città Eterna. Un nuovo Colosseo maestoso, che promettiamo di realizzare”. Sono iniziati gli scavi per la costruzione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. “Siamo davvero onorati di essere i custodi dell’AS Roma. Un onore che ci vincola, un impegno totale e una dedizione fedele alla salvaguardia di tutto ciò che rende questo Club e questa città i migliori al mondo. Insieme, come una squadra, continueremo a crescere, a combattere, a sognare e a vincere. Grazie di cuore. E sempre forza Roma“.