Cristiano Ronaldo commosso dal gesto di Anfield: "Non lo dimenticherò mai"

21-04-2022 16:17

Pochi giorni fa, la notizia della tragica morte di uno dei figli di Cristiano Ronaldo durante il parto gemellare della moglie Georgina Rodriguez aveva sconvolto il mondo del pallone.

Durante la gara dello United contro il Liverpool, tutto il pubblico di Anfield ha voluto mostrato solidarietà al grande avversario iniziando, al settimo minuto, ad applaudire e a intonare l’inno You’ll Never Walk Alone.

Un gesto che non è passato inosservato e che ha significato tanto per CR7, che ha voluto ringraziare il pubblico del Liverpool con un post su Instagram. Un video, dove si vede tutta la gente cantare e applaudire, con la didascalia: “Un mondo… Uno sport… Una famiglia globale… Grazie, Anfield. Io e la mia famiglia non dimenticheremo mai questo momento di rispetto e compassione”.

Il bello del calcio, non solo odio e rivalità ma sportività, condivisione e solidarietà.

