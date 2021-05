Cristiano Ronaldo: l'asso di un top club straniero lo "chiama"

In un’intervista a GQ Francia, l’asso del PSG Neymar ha lanciato un messaggio neanche troppo occulto a Cristiano Ronaldo. Il brasiliano ha appena rinnovato il contratto col club parigino allontanando le voci sul possibile ritorno al Barcellona, dove ha giocato dal 2013 al 2017, il fuoriclasse portoghese della Juventus è in scadenza nel 2022 ma il suo futuro con la maglia bianconera è sempre più incerto.

“Voglio giocare con Cristiano Ronaldo, ho già giocato con altri grandi calciatori come Messi e Mbappé ma non ho ancora giocato con Cristiano”. Queste le dichiarazioni rilasciate dall’attaccante brasiliano, che sono inevitabilmente destinate a fare rumore in chiave mercato e soprattutto a far preoccupare i tifosi della Juventus per il possibile addio del loro beniamino, peraltro in un momento che è di gran lunga il peggiore degli ultimi dieci anni per la Vecchia Signora.

Cosa faranno adesso PSG e Cristiano Ronaldo? Il club parigino sta rischiando di perdere il campionato francese a favore del Lilla, mentre il tanto agognato treno della Champions League se n’è già andato con la sconfitta in semifinale per mano del Manchester City. CR7 sarebbe utile come rinforzo, sempre che la Juventus, e soprattutto il calciatore siano d’accordo, visto l’alto costo dell’ingaggio. Ma per Cristiano, che in Francia non ha mai giocato, a 36 anni sarebbe una nuova scommessa dopo quelle vinte, con grandi risultati, in Premier League, Liga e Serie A.

OMNISPORT | 12-05-2021 16:16