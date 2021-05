Juventus, Cristiano Ronaldo non si allena: scoppia la polemica

Non è davvero un momento facile in casa Juventus. La netta sconfitta di ieri sera all’Allianz Stadium contro il Milan di Stefano Pioli ha fatto piovere critiche e sentenze da tutte le parti. Ma per il bianconeri non c’è tempo per le analisi, né per recriminazioni o polemiche, c’è solo il tempo per preparare la prossima gara contro il Sassuolo, dato che la corsa Champions ora si è terribilmente complicata.

Mattinata di allenamenti dunque per i bianconeri, con la rosa che si è focalizzata sul possesso palla più la classica partitella finale. Solo lavoro di scarico invece per chi ha giocato nella terribile sfida di ieri sera. Allenamenti per tutta la Juventus, si, ma non per Cristiano Ronaldo, impegnato in un altro genere di attività. Il fenomeno di Madeira, infatti, ha visitato lo stabilimento della Ferrari a Maranello, accompagnato dal presidente della Juventus Andrea Agnelli e dal numero 1 di Exor John Elkann. Durante questa visita, il portoghese ha anche ordinato una nuova Ferrari modello Monza.

Con la squadra impegnata a preparare il turno infrasettimanale di Serie A contro il Sassuolo, inevitabili sono scattate le polemiche social. Molti tifosi bianconeri si sono scagliati contro il numero 7, Capocannoniere del Campionato, reo di non dedicare abbastanza sforzi e concentrazione alla causa della Vecchia Signora. Inoltre, alcuni supporter hanno visto in questa “gitarella” di Ronaldo un disinteresse tale da far presagire un’addio già al termine di questa stagione, opzione comunque smentita dal Vice-Presidente Pavel Nedved.

Mancano 3 partita alla fine del Campionato, e attualmente la Juventus è fuori dalla Zona Champions (5a a 69 punti, contro i 70 del Napoli 4° e i 72 del Milan 3°). Piaccia o non piaccia, però,, per conquistare un posto nelle prime 4 serviranno i gol di CR7. I tifosi della Juve si augurano che staccare la spina abbia fatto bene al portoghese, protagonista ieri sera di una delle più brutte partite da quando verste la maglia a strisce bianche e nere.

OMNISPORT | 10-05-2021 21:01