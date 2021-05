Juventus: annuncio ufficiale su Pirlo dopo il flop con il Milan

Andrea Pirlo resta l’allenatore della Juventus fino al termine della stagione. Il pesante ko interno contro il Milan mette a rischio la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo minimo stagionale, ma il tecnico bresciano resta in carica: la società ha escluso l’eventualità di un cambiamento, nonostante la classifica deficitaria.

Il rapido summit svolto nella mattinata di lunedì tra i dirigenti non ha portato alla svolta che molti tifosi speravano. I tempi sono troppo ristretti, già mercoledì i bianconeri scendono in campo a Reggio Emilia contro il Sassuolo in una gara decisiva per il loro futuro.

L’assistente allenatore Igor Tudor era stato opzionato come possibile traghettatore già da alcune settimane, ma alla fine Andrea Agnelli e Fabio Paratici hanno deciso di confermare la fiducia a Pirlo. Alla squadra è stata chiesta un’assunzione di responsabilità, dopo le ultime prestazioni non all’altezza.

Il Maestro, che anche dopo la gara con il Diavolo ha confermato di non volere dimettersi, ha allenato regolarmente la squadra lunedì mattina alla Continassa. Dopo il Sassuolo, gara da vincere obbligatoriamente, c’è l’Inter e quindi la finale di Coppa Italia, che potrebbe riscattare parzialmente il disastroso anno della Vecchia Signora.

Sassuolo-Juventus in diretta su DAZN

OMNISPORT | 10-05-2021 13:10