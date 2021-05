Mercato Juventus: Pirlo verso l'esonero, mossa disperata

Andrea Pirlo rimosso dal ruolo di tecnico della Juventus già nelle prossime ore. Secondo le indiscrezioni riportate da La Stampa, la società bianconera vuole dare la scossa ad una squadra apparsa spenta e demotivata durante la partita contro il Milan.

Andrea Agnelli potrebbe così esonerare subito il tecnico bresciano, e non aspettare il termine della stagione. Al suo posto arriverebbe Igor Tudor, già nello staff tecnico bianconero. L’allenatore croato farebbe da traghettatore fino a giugno: una mossa disperata per cercare di salvare la qualificazione in Champions League, che si è più che mai complicata dopo il tracollo interno con i rossoneri.

Esonero immediato o meno, il destino di Andrea Pirlo è segnato: non verrà confermato nella prossima stagione. Al suo posto da giugno potrebbero arrivare nomi pesanti come quelli di Zidane, Allegri o Gasperini per aprire un nuovo ciclo.

Dopo il ko con il Milan, Pirlo ha ribadito di non volere dimettersi: “Se sto pensando di farmi da parte? No, abbiamo ancora tre partite e sto pensando a fare bene. Resterò qui, finché me ne sarà data la possibilità”.

OMNISPORT | 10-05-2021 11:23