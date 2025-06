Roland Garros, Swiatek soffre tantissimo ma batte un’ottima Rybakina e poi scherza: “Come giocare contro Sinner”

Al termine di una lunga battaglia che l'ha vista in difficoltà per buona parte del match, Swiatek è riuscita a battere un'ottima Rybakina, scherzando a fine incontro su Sinner

Se l’è vista brutta e non poco oggi Iga Swiatek, che dopo le vittorie relativamente agevoli dei primi tre turni ha dovuto sudare le celebri sette camicie – o nel suo caso canotte – per sbarazzarsi di una Elena Rybakina in gran forma e capace di annichilire la polacca nel primo set, salvo poi però farsi rimontare dalla campionessa in carica, che nel post partita ha scherzato tirando in ballo anche il nostro Jannik Sinner.

Che partenza di Rybakina

Quella tra Elena Rybakina e Iga Switaek era con ogni probabilità il piatto forte della giornata di tennis femminile in programma al Roland Garros, ma anche una sfida tra due regine un po’ alla ricerca del regno smarrito. A partire meglio sorprendentemente è la kazaka, che si fa subito aggressiva, togliendo il tempo alla polacca, andando a segno con potenti vincenti ogni volta che ne ha avuto l’occasione e gestendo alla perfezione i propri turni di servizio.

Il risultato è un sorprendente 6-1 nel primo set per Rybakina, che mostra di avere le idee chiare anche a inizio secondo set, quando pronti via strappa subito la battuta a una Swiatek che, come quasi mai era capitato di vederla al Roland Garros, sembrava quasi inerme di fronte alla propria avversaria.

Swiatek ribalta Rybakina e vola ai quarti

Ma le campionesse sono anche quelle capaci di rialzarsi nei momenti di difficoltà e non lasciarsi abbattere, e Swiatek campionessa è davvero, indipendentemente dai risultati negativi – per una giocatrice del suo calibro – raccolti nell’ultimo periodo. Ecco allora che nel momento più buio del match Iga reagisce, trova il contro break nel quarto gioco, salva tre palle break in quello successivo e strappa il servizio a Rybakina nel quarto, portandosi avanti nel secondo set che poi conquisterà per 6-3.

Il match giunge dunque al terzo e decisivo set, che tra tutti i parziali è decisamente il più combattuto. Anche in questo caso la prima a rompere l’equilibrio è Rybakina, capace di strappare il servizio a Swiatek nel settimo game. La polacca però reagisce immediatamente e trova subito il contro break, salvandosi poi da una situazione pericolosa che avrebbe portato Elena a servire per il match e ottenendo lei un break cruciale nell’undicesimo gioco che le ha permesso poi di chiudere il terzo parziale sul 7-5. Swiatek vola dunque ai quarti del Roland Garros, dove affronterà Elina Svitolina, che ha eliminato, anche lei in rimonta, Jasmine Paolini.

La battuta di Swiatek su Sinner

Il livello incredibile di gioco espresso da Rybakina nel primo set è stato anche oggetto di una battuta di Swiatek nell’intervista in campo dopo la partita, con Iga che ha tirato in ballo il n°1 ATP Jannik Sinner, ormai sinonimo di giocatore più dominante al mondo: “È stata dura, nel primo set mi sono sentita come se stessi giocando contro Jannik Sinner. Mi ha davvero spinto al limite, a trovare il modo di rientrare in partita. Per fortuna non ho mollato e ho lottato in ogni game e alla fine ha funzionato”.