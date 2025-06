Pronto riscatto dell'Italvolley contro l'Iran, ora collegiale e poi la VNL. Velasco già in Brasile con le big

Bella reazione della nazionale maschile, che nel secondo test liquida per 3-0 l'Iran con super Porro. De Giorgi lascia a riposo i probabili convocati per l'esordio nella VNL.

La reazione è arrivata immediata, come De Giorgi aveva chiesto. Con l’Iran che dopo essersi preso una bella soddisfazione vincendo in rimonta per 3-2 il primo test amichevole della stagione estiva, nel secondo è stato rispedito al mittente con un secco 3-0. Vittoria netta e convincente, quella dei ragazzi di Fefé, con mattatore assoluto Luca Porro, schiacciatore assiso ormai al ruolo di solida certezza, autore di 15 punti ed eletto MVP del test organizzato per ricordare l’indimenticato Michele Pasinato nella “sua” Padova.

De Giorgi “risparmia” il collegiale ai “futuri” convocati

Porro però non sarà tra i 17 elementi che da martedì 3 giugno fino a venerdì 13 giugno lavoreranno con De Giorgi a Cavalese, sede del collegiale che vedrà impegnato il gruppo azzurro in attesa delle prime convocazioni ufficiali per la VNL 2025, con l’Italia chiamata al debutto a Quebec City nella prima week in programma dall’11 al 15 giugno (Bulgaria, Germania, Francia e Argentina le prime avversarie degli azzurri).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Saranno in totale 14 gli elementi che De Giorgi porterà con sé in Canada, e gran parte di questi non faranno parte del gruppo di lavoro del terzo collegiale con il commissario tecnico. Oltre a Luca Porro non sono stati convocati per il raduno quasi tutti coloro che hanno disputato il secondo test con l’Iran, vedi Giannelli, Boninfante, Rychlicki, Romanò, Bottolo, Anzani, Laurenzano, Recine, Sani, Cortesia, Sanguinetti e Pace.

De Giorgi sembrerebbe avere le idee abbastanza chiare su chi portare nella prima fase di VNL, risparmiando la trasferta canadese al tiro dell’Itas Trentino composto da Sbertoli, Michieletto e Lavia, oltre che a Balaso, Russo (sulla via del recupero dall’operazione all’ernia) e Galassi.

Le ragazze sono in Brasile: Velasco ha portato tutte le big

Chi è già partito alla volta del Brasile, con Rio de Janeiro come quartier generale delle gare della week 1, è la nazionale femminile di Julio Velasco. Che per l’inizio della VNL, dove l’Italia si presenta da campione in carica, ha deciso di portare praticamente tutte le titolari dell’estate passata, con poche eccezioni.

Nelle sfide contro Stati Uniti (4 giugno alle 19), Germania (il 5 alle 22,30), Corea del Sud (il 6 alle 15) e Brasile (l’8 alle 15) l’Italia potrà contare sulla qualità di tutte le proprie migliori interpreti. Questo l’elenco delle 14 giocatrice convocate da Velasco: Carlotta Cambi, Alessia Orro, Alice Degradi, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini, Anna Danesi, Linda Nwakalor, Sarah Fahr, Paola Egonu, Ekaterina Antropova, Adu Malual, Monica De Gennaro ed Eleonora Fersino.

Dopo le polemiche delle scorse settimane, legate ai rifiuti di alcuni giocatrici a prendere parte alla lunga campagna estiva (tra queste avrebbero rifiutato la convocazione Chirichella, Lubian, Pietrini e Bonifacio) e la mancata chiamata di Caterina Bosetti (in banda Julio vuole un ricambio più “futuribile” e giovane), adesso la parola passerà direttamente al campo. Giudice inappellabile