Pietrini e Bonifacio replicano a Velasco: "Forza Italia, ma prima la salute". Dall'oro olimpico ai veleni

Dopo Chirichella, altre due giocatrici che hanno rifiutato la convocazione spiegano il perché: e il Ct s'arrabbia dopo la sconfitta in amichevole contro la Germania.

Dall’estate dei trionfi a quella dei veleni? Speriamo di no. Le premesse, però, non sono incoraggianti per l’Italvolley. La “sparata” di qualche giorno fa di Julio Velasco ha improvvisamente arroventato il clima all’interno della Nazionale campione olimpica (e di VNL) in carica. Sotto accusa quattro giocatrici per aver detto di no alla convocazione per gli impegni del 2025, il lungo cammino nella Nations League e poi l’esperienza ai Mondiali. “Per loro la porta è quasi chiusa”, la minaccia del santone italo-argentino, offeso per i gran rifiuti incassati. Poche parole, invece, per spiegare la rinuncia dello stesso Velasco a Bosetti, liquidata in nome del ricambio generazionale. A 31 anni.

Il no delle azzurre a Velasco: la versione di Chirichella

La prima a rispondere al Ct era stata Cristina Chirichella, ex capitano dell’Italia, già “scartata” nel 2023 dal predecessore di Velasco, Davide Mazzanti. La centrale napoletana, rigeneratasi a Conegliano dopo un’ultima fase della sua esperienza a Novara con pochi lampi, aveva ribadito come la Nazionale per lei ormai rappresentasse un capitolo chiuso. Accantonata per le Olimpiadi un anno fa, perché avrebbe dovuto sacrificare l’ennesima estate per delle competizioni “minori”? Con la prospettiva concreta, visto il caso Bosetti, di essere comunque messa da parte per i Giochi del 2028 a vantaggio di atlete più giovani?

Pietrini, il post per spiegare la rinuncia alla maglia dell’Italia

Elena Pietrini ha invece affidato a Instagram la sua replica. “Il rientro in Italia, dopo la bellissima esperienza e lo scudetto conquistato in Russia, l’avevo immaginato diverso…”, l’ammissione della schiacciatrice di Milano. “Il recupero dall’intervento alla spalla, avvenuto nella primavera 2024, è stato più lungo e complesso del previsto. Un percorso lento, a tratti frustrante, che ha richiesto pazienza e ascolto del mio corpo. Oggi, con grande dispiacere, ho dovuto prendere una decisione difficile: rinunciare alla stagione estiva con la Nazionale. Una scelta sofferta, ma necessaria per dare priorità alla mia salute e lavorare per tornare al 100%, con l’obiettivo di essere pronta a dare il massimo, sempre”.

Quindi una precisazione resa necessaria dalle parole aspre di Velasco sull’opportunità di dire di no alla maglia dell’Italia: “Indossare la maglia azzurra è un onore che mi ha accompagnata per tanti anni, regalandomi emozioni e traguardi indimenticabili. Auguro alle mie compagne, allo staff e a tutta la Federazione l’inizio di un ciclo pieno di successi. Io, da fuori, farò il tifo come sempre… col cuore pieno d’orgoglio. Forza Italia!“. Insomma: rispetto e ammirazione per la Nazionale, ma la salute – soprattutto dopo un problema tanto grave – viene prima.

Volley, la spiegazione di Sara Bonifacio: “Accertamenti e terapie”

Sara Bonifacio, centrale di Novara, ha invece affidato a una nota, diffusa dall’ufficio stampa dell’Igor, il compito di veicolare il suo punto di vista. “Ho aspettato qualche giorno, ma credo sia doveroso nei confronti dei tifosi e ancor più nei confronti di me stessa, chiarire il perché io non faccia parte del gruppo della nazionale. Oggi, come quando ho iniziato a coltivare i miei sogni sportivi, la maglia azzurra rappresenta per me il massimo onore. Onore che ho potuto vivere tante volte e a cui ho dedicato tutta me stessa fin dalla primissima volta, 13 anni fa, come adesso”.

Quindi un flashback: “Credo che il mio legame con la nazionale sia facilmente intuibile anche dalle immagini di un anno fa circa, quando a Parigi, dopo che un infortunio last minute aveva fatto svanire il mio sogno di vivere da protagonista le Olimpiadi, sono stata comunque al fianco delle mie compagne, sostenendole dagli spalti e abbracciandole poi sul campo dopo il trionfo. Versando, con loro, lacrime di gioia”.

Poi sul no: “Oggi, alla vigilia di un Mondiale da affrontare con ambizioni importanti, ho dovuto fare una scelta dolorosa figlia di molti ragionamenti e preoccupazioni: non ho rifiutato la convocazione, purtroppo a causa di problematiche di salute che mi affliggono da mesi non ho potuto dare la mia disponibilità. Ho bisogno di prendermi del tempo, sotto indicazione medica, per prendermi cura di me stessa, per continuare a indagare tramite accertamenti e terapie. Questo poiché a causa dei molteplici impegni legati alla stagione sportiva non sempre è stato possibile eseguire approfondimenti e provare a risolvere questi problemi di salute che mi hanno fortemente debilitata e limitata negli ultimi mesi e che avrei preferito tenere strettamente privati.

Infine sulle porte chiuse all’Italia: “Non sta a me giudicare le decisioni prese da altri, so perfettamente cosa sia il doveroso rispetto dei ruoli, tuttavia in quanto persona e atleta professionista è mio diritto e dovere fare tutto il possibile per essere in salute, riprendere peso e tornare performante anche se in questo caso le tempistiche non coincidono con il Mondiale. Per quanto mi riguarda non considero alcuna porta chiusa. Una volta recuperate al meglio le forze, sarò pronta a lavorare sodo per realizzare nuovamente il sogno di indossare la maglia della nazionale”.

Il nervosismo del Ct dopo Italia-Germania: “Non parlo più”

Intanto la Nazionale è già tornata a giocare, con la doppia amichevole con la Germania chiusasi con una vittoria e una sconfitta per il giovane gruppo, privo di stelle e di molte big, assemblato per queste prime uscite. Dopo il ko di Milano il Ct Julio Velasco è apparso nervosetto: “Questa è la squadra che deve affrontare il mese di maggio, lunedì arriveranno altre giocatrici mentre il 19 arriveranno quelle che hanno giocato la Champions League. Chi rimarrà fuori? Penso di essere stato molto chiaro con tutti, non parlerò più di questo argomento”.