Fiorentina, tragedia sfiorata al Viola Park: incendio al capannone che ospita i giocatori

Incendio nella notte al Viola Park: paura e danni nel padiglione dei giovani calciatori, quattro sono gli intossicati. Le parole del sindaco

Il Viola Park torna sotto ai riflettori. Eravamo rimasti a cinque giorni fa quando Zaniolo, al centro sportivo della Fiorentina, fu protagonista di una scazzottata con due giocatori della Primavera della Roma nello spogliatoio dedicato alla squadra ospite. Ma quello che è successo nella notte tra il 31 maggio e l’1 giugno è ben più grave: un incendio è divampato all’interno del Viola Park. Le fiamme si sono originate in una stanza del padiglione C Sud, dove alloggiano i giovani atleti del settore giovanile viola. Il fuoco si è rapidamente esteso al corridoio, danneggiando porte, pareti e soprattutto il soffitto.

Evacuazione e intervento dei soccorsi

L’intera area del Viola Park è stata evacuata nel cuore della notte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze e del distaccamento di Pontassieve, con due squadre operative, due autoscale, autobotti, un carro aria e un funzionario per il coordinamento, per un totale di circa 20 operatori. Le operazioni di spegnimento, complesse per l’estensione del rogo, sono iniziate alle 2.15 e si sono concluse intorno alle 6.15 del mattino.

Quattro persone intossicate

Durante l’incendio, tre giovani calciatori e un accompagnatore adulto hanno inalato fumo e sono stati trasportati in ospedale dal personale sanitario del 118 per accertamenti. Le loro condizioni non risultano gravi, ma sono stati trattenuti in osservazione per sicurezza in quanto intossicati dal rogo.

Edificio inagibile e cause in via di accertamento

A causa dei danni riportati, soprattutto alla copertura e alle stanze del padiglione C Sud, l’edificio è stato dichiarato temporaneamente inagibile. Secondo le prime ipotesi, l’incendio al Viola Park potrebbe essere stato causato da un cortocircuito all’impianto elettrico, ma gli accertamenti sono ancora in corso per chiarire l’origine esatta del rogo.

Le parole del sindaco

Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti, ha commentato l’accaduto dichiarando: “Le immagini delle fiamme al Viola Park sono impressionanti. È stata una notte difficile, ma fortunatamente nessuno ha riportato gravi conseguenze. I ragazzi e l’accompagnatore sono sotto osservazione, ma stanno bene. Ringrazio i vigili del fuoco e il personale intervenuto per la prontezza che ha evitato un bilancio peggiore. La nostra comunità è vicina alla Fiorentina in questo momento”.

