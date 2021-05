Milan, guaio per Zlatan Ibrahimovic: ecco i tempi di recupero

Dopo la bella vittoria contro la Juventus per 3-0, il Milan ha fatto un enorme passo in avanti per la qualificazione in Champions League, condannando i bianconeri a una rimonta difficile. Adesso i rossoneri sono terzi in classifica, a pari punti con l’Atalanta e a più 2 sul Napoli quarto. Ma soprattutto, la squadra di Pioli si è portata a più 3 su Cristiano Ronaldo e compagni, a sole tre giornate dalla fine del campionato.

Contro la Juventus, il Milan ha vinto per la prima volta all’Allianz Stadium, coronando una notte quasi perfetta. Quasi, per l’appunto, perché i rossoneri hanno perso Ibrahimovic per un problema al ginocchio. Un altro guaio fisico per il campione svedese, costretto quest’anno a saltare diverse partite.

Al termine del match contro la Juventus, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha analizzato così l’infortunio di Zlatan Ibrahimovic: “Ibra non era al 100%, ma non voleva mancare. Ha un ginocchio un po’ dolente, spero non sia niente di grave. Valuteremo la sua situazione, tra tre giorni saremo di nuovo a Torino“.

Stando a quanto riporta Sportmediaset, la stagione per Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere anche finita. C’è nel frattempo una certezza: l’attaccante svedese non giocherà contro il Torino. Una gara delicata per il Milan, perché i granata non sono ancora salvi e daranno battaglia per ottenere i 3 punti. I rossoneri non possono permettersi di perdere punti nelle prossime due gare, in modo da arrivare così all’ultima giornata contro l’Atalanta con la qualificazione Champions già in tasca.

Per quanto riguarda Ibrahimovic, i tempi di recupero non sono ancora certi ma un eventuale ritorno in campo non avverrebbe prima del match contro il Cagliari di domenica. Una brutta notizia per Pioli e per i tifosi, che speravano di contare sul guerriero rossonero già mercoledì. C’è invece il forte rischio di rivedere in campo Ibrahimovic ad agosto.

OMNISPORT | 10-05-2021 16:51