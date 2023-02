Cristiano Ronaldo non è sazio e rifila un poker all'Al Wahda

Il portoghese firma le prime reti su azione in Arabia Saudita e sfonda il muro dei 500 centri in campionato.

09-02-2023 20:44

Prime soddisfazioni per Cristiano Ronaldo, che nella 16a giornata di campionato firma le prime marcature su azioni nell’avventura saudita.

Il suo Al Nassr ha demolito l’Al Wahda e Al Nassr e il 38enne portoghese è ritornato a vestire i panni di mattatore, con il poker valso il netto 4-0 a favore dei ragazzi di Rudi Garcia: l’exploit ha gran rilievo statistico, perchè Cristiano Ronaldo ha così varcato il muro delle 500 segnature in carriera nelle varie Serie A; le 5 reti in maglia Al Nassr si aggiungono difatti alle 103 firmate con il Manchester United, alle 311 siglate nel Real Madrid e alle 81 che hanno caratterizzato le tre stagioni in bianconero.