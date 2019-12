Cristiano Ronaldo: nuovo record dopo l'incredibile gol di testa

Cristiano Ronaldo come Superman, o come Michael Jordan: in rete si sprecano i meme e i confronti per la strabiliante prodezza di CR7, che ha deciso il match di mercoledì sera contro la Sampdoria. A 34 anni il cinque volte Pallone d'Oro continua a stupire e aggiornare il suo record: il colpo di testa è infatti il suo autentico marchio di fabbrica.

Ronaldo, da quando gioca nella top 5 dei campionati europei, ovvero dalla stagione 2003/2004, ha segnato ben 69 reti di testa, più di qualsiasi altro giocatore nello stesso periodo. Da 15 anni è il dominatore assoluto della specialità.

Contro la Samp lo stacco di Ronaldo da terra è stato di 71 centimetri, arrivando di testa sul pallone a 2,56 metri di altezza: è rimasto in sospensione in aria quasi mezzo secondo, secondo i dati di Sky.

Eppure, il gioiello di Marassi non è il più incredibile della sua carriera "aerea". Nel 2013 l'allora attaccante del Real Madrid segnò al Manchester United raggiungendo un'altezza di 2,93 metri, praticamente all'altezza di un tabellone di basket.

Così Sarri ha commentato il gesto nel dopo partita: "Cosa ho pensato al goal di Ronaldo? La stessa cosa che ho pensato a quello di Dybala: cazzo! Cavolo? No, cavolo non rende l’idea", ha detto scatenando l'ilarità dei giornalisti presenti.

