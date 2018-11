Cristiano Ronaldo senza limiti: tutte le spese pazze

Dall’orologio da due milioni di euro alle bottiglie di vino da 30mila euro. Le spese pazze di Cristiano Ronaldo lasciano a bocca aperta e il settimanale Chi ha fatto i conti in tasca all’attaccante della Juventus, raccontando la sua vita da sceicco.

CR7 percepisce dalla Juve uno stipendio annuo da 31 milioni di euro, quasi un euro al secondo. Inoltre il vitalizio annuo che gli garantisce la Nike, uno dei suoi principali sponsor, tocca i 24 milioni di euro e le entrate degli altri sponsor come DAZN ed Herbalife arrivano a 100 milioni di euro.

Il cinque volte Pallone d’Oro possiere un jet privato da 31,7 milioni di euro, e a Londra alloggia sempre in una suite dell’Hotel Bulgari da circa 10 mila euro a notte.

L’automobile preferita di Ronaldo è una Bugatti Chiron, prodotta solo in 500 esemplari, dal valore di circa 3 milioni di euro. Ma quando va in garage la scelta è sempre sofferta: possiede infatti anche Ferrari, Rollys Royce, Maserati, Audi e Lamborghini. Vestito sempre Gucci ed Hermes, a Torino vive in una villa con palestra con criosauna, 20 box per le auto (sopracitate), e un giardino che sembra più un parco per le sue dimensioni. Ama gli orologi, e ha una collezione prestigiosa, alcuni valgono svariati milioni di euro.

Intanto va a gonfie la vita sentimentale: la punta portoghese durante la vacanza extra lusso di tre giorni a Londra concessa da Massimiliano Allegri per la sosta della Nazionali avrebbe chiesto alla fidanzata Georgina Rodriguez di sposarlo. Lo riporta il quotidiano portoghese Correio da Manha. La compagna del cinque volte Pallone d’Oro ha sfoggiato su Instagram la foto di un nuovo anello, che secondo i media lusitani sarebbe quello di fidanzamento.

L’amore tra i due due è scoppiato nel 2016, quando la coppia si conobbe ad un party di ‘Dolce e Gabbana’. A novembre 2017 è arrivata la prima figlia di Georgina, Alana Martina, la quarta per CR7 dopo Cristiano jr. e i gemellini Eva e Matteo, nati tutti da madre surrogata. Il Correio riporta inoltre che, una volta ricevuta e accettata la proposta, Georgina avrebbe anche girato alcuni negozi della Capitale inglese iniziando a provarsi l’abito per il gran giorno.

SPORTAL.IT | 22-11-2018 08:55