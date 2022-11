Croazia, Dalic: "Senza Brozovic non siamo gli stessi"

14-11-2022 22:35

Il ct della Croazia, Zlatko Dalic, ha parlato delle condizioni di Marcelo Brozovic dall’Arabia Saudita, dove i croati stanno preparando la gara contro il Marocco d’esordio al Mondiale.

Le sue parole: “Marcelo ha giocato 12 minuti nell’ultima partita, avrà bisogno di questa partita in Arabia Saudita. La Croazia non è la stessa con lui e senza di lui. Mantiene l’equilibrio come ultimo centrocampista e dà sicurezza ed è un giocatore molto importante per noi. Spero che si metta in forma, la sua forza non è in dubbio, corre sempre dai 12 e mezzo ai 13 chilometri. Sono contento che si sia presentato e abbia giocato quei pochi minuti. Non basta, ma darà tutto per fare bene alla prima partita. Non è la stessa storia senza di lui”.