Croazia, Dalic: "Siamo stati fortunati"

01-12-2022 19:49

Il commissario tecnico della Croazia Zlatko Dalic in conferenza stampa ha commentato la qualificazione della Nazionale a scacchi agli ottavi di finale di Qatar 2022: “Mi congratulo con i nostri giocatori per aver superato il girone, avevo detto ieri che mi aspettavo una battaglia contro una grande squadra, perché il Belgio non può giocare male tre volte”.

“La Croazia è stata bravissima, soprattutto per un’ora e nel primo tempo, abbiamo avuto il controllo della partita, abbiamo avuto un netto rigore, ma ancora una volta il VAR ci è stato avverso ma non ci ha influenzato. Siamo stati un po’ fortunati”.

Menzione speciale per Gvardiol: “Da quello che ho visto, per me è il miglior difensore del mondo. Il più completo, a 20 anni giocare con tanta esperienza e questo pure è qualcosa di fantastico”.