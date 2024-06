Croazia-Italia, moviola: il rigore dubbio e il rosso mancato, rabbia azzurra

La prova di Danny Makkelie nella gara da dentro o fuori di Lipsia analizzata ai raggi X, il fischietto olandese ha ammonito otto giocatori in tutto

Danny Makkelie – la scelta dell’Uefa per Croazia-Italia di lunedì– è nato il 28 gennaio 1983 a Willemstad, la capitale dell’isola caraibica di Curacao, nazione costitutiva dei Paesi Bassi. Di professione è poliziotto e la severità è uno dei suoi marchi di fabbrica: non tollera le proteste troppo accese ed è di manica larga coi cartellini: nel 2014 ne ha dispensati ben 13 in Ado Den Haag-Feyenoord, tutt’ora record assoluto per l’Eredivisie olandese. In Champions League ha debuttato il 21 ottobre 2014 (in Chelsea-Maribor).

Makkelie ha diretto la finale di Europa League 2020 tra Siviglia e Inter (3-2 per gli andalusi) e vanta diversi precedenti anche controversi con i club italiani, basti pensare che alla Juve in Champions una volta annullò per fuorigioco tre gol a Morata. In Champions League sono 6 le partite dirette quest’anno dal fischietto olandese. Quattro sono durante la fase a girone, come lo scontro tra Inter e Benfica, vinta di misura dagli uomini di Simone Inzaghi, il pareggio al Maradona tra Napoli e Union Berlino, la vittoria degli svizzeri dello Young Boys contro i serbi della Stella Rossa e la vittoria del Milan, al St. James Park, contro gli inglesi del Newcastle United. Al ritorno degli ottavi di finale ancora un’italiana, nuovamente il Napoli, sconfitto però dal Barcellona in casa al Montjuïc. Vediamo come se l’è cavata ieri a Lipsia.

I precedenti di Makkelie con Croazia e Italia

Tre i precedenti con l’Italia con un bilancio di due vittorie e un pari (0-0 col Portogallo nell’autunno 2018), ha diretto anche l’esordio della Nazionale di Mancini contro la Turchia (vinto) a Euro2021. Un sol precedente con la Croazia che nella circostanza vinse.

L’arbitro ha ammonito 8 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti dai connazionali assistenti Hessel Steegstra e Jan de Vries con quarto uomo Serdar Gozubuyuk e Rob Dieperink al Var, l’arbitro ha ammonito otto giocatori: otto giocatori, di cui solo due, e nel recupero, della nazionale di Spalletti: Sucic, Modric, Ivanusec, Pongracic, Stanisic, Brozovic (C), Calafiori, Fagioli (I)

Croazia-Italia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Primo giallo al 24′ per Susic per aver sgambettato Pellegrini nei pressi del centrocampo. Nella ripresa al 9′ violente proteste croate per un mani di Frattesi: il pallone sfiora la spalla e poi colpisce il braccio largo, l’arbitro non vede ma viene richiamato al Var dall’on field review e assegna il rigore alla Croazia ma Donnarumma ipnotizza Modric e respinge il tiro dagli 11 metri. La stella del Real 30 secondi dopo però realizza il gol del vantaggio e scoppia quasi a piangere nell’esultanza. Al 60′ ammonito Modrić per un fallo su Retegui nel cerchio di centrocampo. Al 73′ un’altra ammonizione per un giocatore croato: giallo per il neo entrato Ivanušec. Al 78′ monito anche Pongračić tra le fila della Croazia, che ferma un pericoloso contropiede azzurro con un fallo su Retegui, giallo anche per Stanišić all’82’. L’arbitro non riesce a tenere più in pugno la gara e continua a estrarre cartellini. Al 91′ ammonito anche Brozović per un fallaccio su Bastoni che poteva meritare il rosso. Poi tocca agli azzurri nel recupero: al 93′ ammonito Calafiori, che ferma con un fallo la ripartenza croata entrando duro su Juranovic che stava andando in contropiede, giallo. Era diffidato, salterà l’ ottavo di finale contro la Svizzera. Al 96′ arriva il giallo per Fagioli, poco prima del gol di Zaccagni che chiude Croazia-Italia sull’1-1.