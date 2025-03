Croazia-Italia U17 1-2, azzurrini all'Europeo: decisivo Elimoghale, baby talento della Juve

Gli azzurrini di Favo conquistano la qualificazione per la fase finale dell'Europeo in Albania: decisivi Reggiani e il talento bianconero

L’Italia U17 esulta allo scadere grazie al gol del giovane talento della Juve, Elimoghale. Gli azzurrini conquistano i tre punti battendo 2-1 la Croazia e staccano il pass per la fase finale dell’Europeo di categoria. La pioggia battente delle scorse ora non aveva permesso ai ragazzi di Favo di scendere in campo, a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco dell’NK Lučko. E le 24 ore in più di riposo hanno aiutato la giovane nazionale a schiarirsi le idee e prendersi con ferocia la qualificazione.

Italia U17 qualificata all’Europeo in Albania

Agli azzurrini servivano i tre punti contro la Croazia per staccare il pass per la fase finale dell’Europeo U17 che si giocherà dal 19 maggio al 1° giugno in Albania. E sono arrivati. La partita si è sbloccata al 43′ grazie a Reggiani, il difensore del Borussia Dortmund. Nella ripresa i padroni di casa hanno reagito e trovato il pareggio al 64′ con il subentrato Benkotic. Rete che ha messo paura all’Italia, che aveva un solo risultato a disposizione: la vittoria (in caso di pari sarebbero passati gli slavi per la migliore differenza reti). Successo che è arrivato all’89’ con Elimoghale, baby talento della Juventus, che ha scatenato la gioia di tutti. Una bella notizia dopo la qualificazione mancata anche da parte dell’Italia U19 all’Europeo di categoria (per la prima volta in otto anni nella gestione Bollini), pur terminando il girone da imbattuti. Cruciale è stato il pareggio all’esordio contro la Lettonia a Crotone.

L’Italia U17 difenderà il titolo

A far ancora più gioire tutta la Federazione è la possibilità di difendere il titolo che l’Italia U17 avrà a disposizione. Gli azzurrini infatti sono i campioni in carica, grazie al grande percorso della scorsa estate, terminato con la vittoria per 3-0 contro il Portogallo e un Camarda show. L’attaccante del Milan aveva vinto anche il premio come miglior giocatore del torneo. Ora i ragazzi di Favo potranno replicarsi.

Non solo l’Europeo, strappato pass Mondiale

Un’altra nota positiva è la qualificazione al Mondiale che l’Italia U17 aveva già conquistato prima di scendere in campo oggi 26 marzo contro la Croazia. Grazie ai risultati finali degli altri sei gironi del secondo turno della Lega A, gli azzurrini hanno messo in tasca la qualificazione alla Coppa del Mondo di categoria, in programma dal 3 al 27 novembre in Qatar. Sarà la settima partecipazione (1991, 1993, 2005, 2009, 2013 e 2019). L’ultima volta fu sei anni fa, in Brasile, con l’attuale tecnico della Nazionale Under 21, Carmine Nunziata.