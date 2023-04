Croazia: Petkovic lascerà la Dinamo, Premier all'orizzonte

L'ex Verona non rinnoverà con i croati

19-04-2023 09:57

Bruno Petkovic lascerà la Dinamo Zagabria a fine stagione. L’ex attaccante del Crotone ha deciso di interrompere la sua avventura in patria anche perché ha ricevuto molte richieste in giro per l’Europa. Secondo Sportske Novosti l’attaccante non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza e dunque è pronto a dire addio alla Dinamo con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza dell’accordo. Alcune squadre della Premier League, al momento non note, sono pronte ad ingaggiare l’ex Verona.