Crosetti provoca Conte su scudetti Juve, polemica sul web

C’è da scommettere che sarà una domanda – certo non la prima – che verrà rivolta ad Antonio Conte nel giorno della sua presentazione ufficiale da allenatore dell’Inter. Il club nerazzurro ha ufficializzato oggi quello che era diventato un segreto di Pulcinella da tempo, sarà l’ex ct ma soprattutto l’ex bandiera e giocatore della Juventus l’erede di Spalletti e se tra i suoi nuovi tifosi (ma anche tra i vecchi, che vorrebbero revocargli la stella allo Stadium) ci sono i perplessi, i delusi e gli scontenti, anche nel mondo dei media ci si interroga sul possibile imbarazzo del nuovo trainer interista a cospetto col suo passato.

LA PROVOCAZIONE – La storica rivalità tra i due club è diventata una vera e propria guerra da Calciopoli in poi: i due scudetti revocati alla Juve – di cui quello del 2006 assegnato all’Inter – hanno esacerbato i rapporti tra i due club più scudettati d’Italia e proprio Conte – quando era alla Juve ma anche da ct della Nazionale – ha sempre sostenuto di aver vinto anche quei due scudetti che la Figc non gli riconosce, i famosi scudetti vinti sul campo. Maurizio Crosetti, firma di Repubblica, twitta provocatoriamente: “Per favore, visto che sono lontano, potreste chiedere da parte mia ad Antonio Conte quanti scudetti ha vinto la Juventus?”.

LE REAZIONI – Si scatena il popolo del web e in particolare gli juventini che, tra offese personale e reazioni stizzite, replicano: “La risposta è sempre la stessa: “Un botto più dell’Inter”, o anche: “È pagato per rispondere 35, ma dentro di lui sa benissimo quanti sono in realtà #trentasette “, oppure: “Te lo dico io, sono 37. E se lo chiedi ai milioni di tifosi della Juve ti diranno 37. Conte non è attendibile,sa contare solo fino a 10, euro”. Arrivano risposte di ogni tipo: “La risposta corretta è sempre “più di qualunque altra squadra in Italia”, o anche: “Anticipo la risp:”immaginavo questa domanda… Queste sono polemiche sterili, ora alleno l’Inter e farò di tutto per vincere titoli… Il passato è il passato,non conta… Cit: un eroico Antonio Conte alla prima conferenza a Brunico”., oppure “37 l’anno prossimo 38 Procurati una damigiana di maalox” e infine: “Io gli chiederei anche quanti scudetti di cartone ha l’Inter e visto che ci siamo lucidazioni sul passaporto falso di Recoba….”.

SPORTEVAI | 31-05-2019 09:36