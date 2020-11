Crotone 2020-21, gli stipendi dei giocatori. Quanto guadagnano

Il Crotone 2020-21 è una delle squadre più parsimoniose della Serie A. Neopromossa nella massima serie, la formazione calabrese non ha un monte ingaggi elevatissimo: il totale per questa stagione ammonta a poco meno di 10milioni. Nessun giocatore della rosa percepisce un ingaggio superiore al milione di euro. Il più pagato è il neoacquisto Lisandro Magallan con 750mila euro a stagione. Dietro di lui il promettente difensore di scuola partenopea Sebastiano Luperto con un ingaggio di 700mila euro, poi il nazionale polacco Reca e il gigantesco bomber Simy con 600mila euro a stagione. Poi tutti gli altri, che sono giocatori di esperienza, come Petriccione, Benali, Marrone, Cigarini. La grande scommessa per il club calabro è restare nella massima serie senza svenarsi: impresa proibitiva ma nel recente passato il miracolo si avverò…

Crotone 2020-21: gli ingaggi di Simy, Marrone, Luperto e tutti gli altri della rosa

Giocatore Ingaggio Lisandro Magallán 0,75 Sebastiano Luperto 0,7 Arkadiusz Reca 0,6 Simy 0,6 Jacopo Petriccione 0,5 Ahmad Benali 0,46 Luca Cigarini 0,45 Eduardo Henrique 0,45 Emmanuel Rivière 0,45 Luca Marrone 0,4 Milos Vulic 0,4 Andrea Rispoli 0,37 Koffi Djidji 0,36 Vladimir Golemic 0,35 Pedro Pereira 0,3 Luca Siligardi 0,25 Niccolò Zanellato 0,22 Giovanni Crociata 0,2 Salvatore Molina 0,2 Luis Rojas 0,2 Giuseppe Cuomo 0,18 Tomislav Gomelt 0,18 Mattia Mustacchio 0,18 Alex Cordaz 0,15 Antonio Mazzotta 0,15 Denis Dragus 0,15 Marco Festa 0,11 Junior Messias 0,11 Gian Marco Crespi 0,07

VIRGILIO SPORT | 06-11-2020 17:14