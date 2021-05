Crotone-Inter, i tifosi preparano una sorpresa

L’attesa di qualcosa di meraviglioso. I tifosi dell’Inter vedono il traguardo avvicinarsi sempre di più. E il momento della festa potrebbe arrivare già nella giornata di oggi quando la squadra di Antonio Conte farà visita al Crotone ultimo in classifica. I nerazzurri possono festeggiare lo scudetto in caso di vittoria e con una sconfitta dell’Atalanta contro il Sassuolo.

Ma a questo punto della stagione ogni partita conta e bisogna evitare passi falsi per rimandare troppo l’appuntamento con una vittoria che in casa Inter manca da troppo tempo. A poche ore dalla partita cresce l’ansia dei tifosi nerazzurri che vogliono mettere le mani sullo scudetto.

L’ansia pre-partita

Non abbassare l’attenzione, è quello l’imperativo che i fan nerazzurri lanciano sui social in vista della sfida con la formazione calabrese. Anche se ultima in classifica i tifosi sono coscienti delle difficoltà e ad un passo dal traguardo non bisogna trascurare nulla: “Il Crotone quando gioca con le altre, la reputo una squadra scarsa, ora che affronta l’Inter ho l’ansia come se fosse il Real Madrid”.

Lo scudetto numero 19 si comincia a materializzare negli occhi dei tifosi, una lunga attesa che va vissuta gara dopo gara: “La sentite anche voi quell’ansia dal pensiero che dipende tutto da noi, è tutto nelle nostre mani, che sia oggi o la settimana prossima?” si chiede Alessandra.

E se alcuni tifosi avrebbero voluto giocare di domenica ed essere a conoscenza degli altri risultati c’è chi come Moyra preferisce scendere in campo per prima: “Mi è sempre piaciuto giocare prima degli altri però mio piace solo se vinco, quindi non dobbiamo mollare noi. Noi ci stiamo giocando uno scudetto, loro sono già in serie B. Vediamo di non farci rubare punti fondamentali”. E sono tanti quelli che avvisano delle possibili difficoltà: “Crotone-Inter è la perfetta partita trappole. Una squadra ormai retrocessa che fa il colpaccio ed è l’inizio dello psicodramma per l’Inter che ha le punte che non segnano da un mese”.

SPORTEVAI | 01-05-2021 09:13