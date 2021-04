Serie A, Crotone-Inter: le probabili formazioni

Crotone-Inter sarà l’anticipo del sabato delle 18:00 con i pitagorici che ormai aspettano solo la matematica che ne sancirà la retrocessione in cadetteria per la prossima stagione. Invece i nerazzurri sono ad un passo dal raggiungere il loro 19esimo scudetto che metterà fine al dominio della Juventus degli ultimi nove anni.

Il Crotone occupa il ventesimo ed ultimo posto in graduatoria con soli 18 punti e una distanza di ben 13 lunghezze rispetto a Cagliari, Torino e Benevento che si trovano appaiate in quartultima piazza. I nerazzurri invece, quando mancano solamente cinque giornate al termine del campionato devono conquistare altri quattro punti per avere la matematica certezza di ritornare a vincere lo scudetto a distanza di 11 anni dall’ultima volta (stagione 2009/10 quella del Triplete con Mourinho).

Cosmi dovrà fare a meno del solo Di Carmine infortunato, mentre Conte non avrà a disposizione l’infortunato Kolarov: in dubbio la presenza di Vidal a causa di problemi fisici.

PROBABILI FORMAZIONI

Crotone (3-4-1-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Djidji; Molina, Cigarini, Zanellato, Reca; Messias; Ounas, Simy. All. Cosmi

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Martinez. All. Conte

OMNISPORT | 30-04-2021 09:32