Crotone, Marco Festa ha rinnovato

Marco Festa sarà un giocatore del Crotone anche per le prossime 2 stagioni. Il club ha comunicato il rinnovo del contratto fino al 2022 del portiere classe 1992. Arrivato in rossoblù nel 2015 per completare la squadra dei portieri, Festa con gli ‘squali’ vanta 2 promozioni in A (2016 e 2020) e la storica salvezza nel massimo campionato (2017).

l Crotone ha poi ufficializzato che Francesco Rodio ha firmato con la società il suo primo contratto da professionista: il centrocampista classe 2001 si lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2023 e sarà dato in prestito. Contestualmente i pitagorici comunicano che il nuovo allenatore della squadra Primavera sarà Giuseppe Galluzzo, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2021.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 30-08-2020 13:01