Cruciani-Auriemma: che lite su Asl, Inter e Gattuso

Puntata scintillante di Tiki-Taka su Italia1: nel salotto di Chiambretti è tornato il siparietto tra Giuseppe Cruciani e Raffaele Auriemma, che se ne son dette di tutti i colori su più temi nel corso della puntata. Come ormai quasi consuetudine il conduttore de La Zanzara è entrato in rotta di collisione col giornalista napoletano. Argomento principale l’ingerenza delle Asl sul campionato.

Per Cruciani le Asl sono come il Var

Parte Cruciani che attacca: “Il campionato è stato falsato dall’irruzione delle Asl, per prima quella di Napoli che – ingiustamente a mio avviso – decide che non si doveva giocare a Torino. Il guaio è che questa Asl a volte non interviene e a volte no, è come la Var. Oltre il fattore var c’è il fattore Asl”.

Cruciani prosegue: “Ditemi un motivo logico per non far giocare Inter-Sassuolo, il protocollo della federazione è carta straccia. Il Milan a settembre è partito per le coppe con dei giocatori positivi, dipende da chi chiama le asl, Marotta non c’entra era stato ricoverato prima. Altri contagiati nelle altre squadre ci sono stati e si è giocato lo stesso. Non ho detto che le Asl vogliono far vincere questo o quello ma che intervengono a volte sì e a volte no, dipende da chi chiama”.

Auriemma replica a Cruciani

Auriemma interviene per contraddire Cruciani: “Quel protocollo di cui parli è stato firmato a metà maggio quando si sperava che il covid sparisse ma c’è scritto che l’ultima voce in capitolo, l’unica autorità è l’asl, l’ha dettoanche il consiglio di garanzia del Coni. Ma vi pare che il Governatore Fontana si presti ai giochini dei club? Lo volete capire come funziona? All’Inter non sono solo 4 contagiati, ci sono anche i dirigenti, non sei informato, l’Asl interviene quando c’è un tracciamento che può generare un focolaio”.

La lite si sposta su Gattuso

Poi i due tornano a beccarsi su Gattuso. Prende la parola Raffaele Auriemma: “Disinneschiamo la prima bomba, Gattuso ha superato tutte le ultime spiagge, nonostante le critiche e offese di tanti opinionisti. Molti napoletani non se lo meritano Gattuso, spero che possa meritarselo De Laurentiis ravvedendosi. Adesso bisognerebbe chiedere scusa a Gattuso”.

Giuseppe Cruciani risponde: “Devi rivolgerti a De Laurentiis”. Auriemma ribatte: “De Laurentiis non ha mai parlato pubblicamente di Gattuso”. Cruciani: “Certe cose si fanno in silenzio. Il Napoli per me potrebbe arrivare anche secondo, l’unico che ha messo in discussione Gattuso è De Laurentiis, è con lui che te la devi prendere”. Auriemma rilancia: “Molti hanno dipinto Gattuso come un incapace“. Cruciani: “Fai nomi e cognomi”. Auriemma: “Non c’è bisogno di fare nomi e cognomi, basta sfogliare i giornali”.

SPORTEVAI | 23-03-2021 11:10