Inter, Marotta dimesso dall'ospedale dopo 10 giorni

Buone nuove in casa Inter.

Nelle ultime ore, a seguito dei tamponi, non sono emerse nuove positività nel gruppo squadra (che potrà tornare ad allenarsi solo dal 22). Intanto buone notizie arrivano anche riguardo alle condizioni di salute, dell’a.d Sport, Giuseppe Marotta.

Il dirigente è stato dimesso dall’Humanitas in cui era ricoverato da 10 giorni a causa del peggiornamento delle condizioni di salute legate proprio al Covid – 19. Per ora intanto scongiurato il focolaio: sono in isolamento, “solo”, Danilo D’Ambrosio, Samir Handanovic, Stefan de Vrij e Matias Vecino.

OMNISPORT | 20-03-2021 15:25