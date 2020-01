Cruciani smentisce versione cacciata Cassano, polemica sul web

Che abbia pagato una forte lite con Giorgia Venturini, che sia stato allontanato dai vertici di Mediaset per le troppe “cassanate” in studio, che – come è arrivato ad ipotizzare qualcuno – sia stato cacciato dal programma per aver criticato troppe volte la Juventus è un dato che l’assenza di Antonio Cassano abbia danneggiato Tiki-Taka.

RIMPIANTI – Nelle vesti di opinionista il barese dava pepe al talk-show condotto da Pierluigi Pardo (che ora non va più in onda la domenica su Canale 5 ma è tornato alla sua dimensione del lunedì in seconda serata su Italia1) e per lui parlano anche gli ascolti auditel.

ESPULSO – Cassano però già da qualche settimana ha ricevuto il cartellino rosso da Mediaset e non è più in studio, dove componeva una coppia speciale con Bobo Vieri.

L’INTERVENTO – La sua asssenza non era mai stata spiegata pubblicamente nè rimarcata nelle puntate precedenti ma a rompere l’omertà è stato Giuseppe Cruciani.

LA SMENTITA – Salutando ironicamente Cassano, il giornalista-polemista ha smentito la versione ufficiale della cacciata di FantAntonio: “Sono state scritte un sacco di ca…, non c’è stato nessun litigio con la Venturini. Pardo invece ha glissato senza dare spiegazioni: “lo salutiamo Antonio” .

LE REAZIONI – Sui social in tanti rimpiangono gli show del barese in tv: “Se Cassano é stato davvero fatto fuori, il programma VA BOICOTTATO. Sennò siamo tutti partecipi di questa m…” o anche: “Fanno fuori Cassano e mantengono questo Monsieur de La Palice di Pepe…”.

L’ATTACCO – I telespettatori si sentono un po’ orfani: “Giorgia Venturini ma alla fine chi c… è? Grande Cassano” o anche: “Senza Cassano e la sua alchimia con Vieri, è di una scontatezza unica”.

IL SOSPETTO – C’è chi scrive: “Cassano cacciato da TikiTaka perché diceva cose troppo scomode..” e chi incalza: “Cassano fuori da TikiTaka! Vogliono farci credere per un diverbio acceso con la Venturini, quando poi ad ogni puntata manda a c… Wanda Nara! In realtà, paga le troppe dichiarazioni scomode contro la Juventus. Un altro epurato dal regime” e infine: “Senza Wanda Nara (impegnata al GF Vip ndr) bene. Senza Cassano non benissimo”.

SPORTEVAI | 14-01-2020 10:15