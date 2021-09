CSKA Mosca, Stoycho Mladenov: "Non vogliamo iniziare con una sconfitta"

Giovedì 16 settembre alle ore 21:00 andrà in scena la prima uscita della Roma in Conference League contro il CSKA Mosca. Proprio a proposito di questa partita c’è molta curiosità per vedere come sarà questa nuova competizione europea, se sarà interessante o proporrà sfide che non interesseranno a nessuno.

Per questa prima uscita, ha già parlato l’allenatore del CSKA Mosca Stoycho Mladenov. Queste le sue parole:

“La verità è che pensiamo troppo al match con la Roma. Nelle prossime 24 ore valuteremo come stanno, gli infortuni stanno condizionando molto la nostra stagione e siamo in una situazione complicata. Sarebbe bello non iniziare il girone con una sconfitta, purtroppo a causa degli infortuni non so chi avrò a disposizione, avrò difficoltà anche a fare una formazione base. Altri due giocatori si sono infortunati e non sappiamo ancora se recupereranno”.

OMNISPORT | 12-09-2021 16:25