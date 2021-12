CSKA Sofia-Roma, Cristante: "L'atteggiamento deve rimanere positivo"

08-12-2021 16:41

Il centrocampista della Roma Bryan Cristante ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta bulgara di Conference League contro il CSKA Sofia. Queste le sue parole a Sky Sport sul momento giallorossi:

“Le partite sono tutte difficili. Le cose si sono complicate in Serie A, mentre in Conference siamo passati. L’atteggiamento deve essere positivo, dobbiamo riprenderci già da domani e fare una bella partita anche contro lo Spezia. Adesso pensiamo a domani”. Tutte le partite son difficili, sappiamo che se giochiamo al nostro meglio possiamo farcela. I tifosi sono fantastici da inizio campionato, anche dopo una brutta partita come quella contro l’Inter ci hanno supportato e dobbiamo ringraziarli”.

OMNISPORT