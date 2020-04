Cucchi non si placa contro Feltri, social scatenati

Non sembra accennare a placarsi la polemica per le frasi “razziste” di Vittorio Feltri. Il direttore di Libero non si pente e anche oggi su twitter ribadisce la sua posizione contro i meridionali (“Mi pare del tutto evidente che il Sud e la sua gente siano economicamente inferiori rispetto al Nord. Chi non lo riconosce è in malafede. L’antropologia non c’entra con il portafogli”) ma dopo l’ospitata in tv da Mario Giordano è un tiro al bersaglio sui social da parte di tantissimi cittadini, non solo meridionali, che si sono sentiti offesi dalle sue parole.

Riccardo Cucchi attacca Feltri

Tra i primi a prendere posizione c’è stato Riccardo Cucchi. La storica voce di Tutto il Calcio minuto per minuto già nei giorni scorsi si era sfogato su twitter, affermando di essere “stanco” delle parole offensive di Feltri.

La denuncia nei confronti di Feltri

Ora però si stanno muovendo anche le associazioni di categoria, da Carlo Verna della Rai a Vittorio Di Trapani che ha coinvolto l’Ordine dei Giornalisti di Milano, in tanti chiedono una punizione esemplare per il direttore di Libero.

Cucchi appoggia iniziative contro Feltri

Anche sui social l’hashatg #Feltri è diventato virale e centinaia di persone si associano alle iniziative perché si prendano provvedimenti. Tra questi ancora Riccardo Cucchi che scrive: “Condivido ed appoggio l’iniziativa di Di Trapani nei confronti di Vittorio Feltri”.

Le reazioni del web alla richiesta di radiazione di Feltri

Feltri rischia la radiazione dall’albo e i social esultano: “Con la dichiarazione di ieri sera ha passato il confine della decenza, denotando una inferiorità morale rispetto a coloro che offende, che non è degna della professione di giornalista” o anche: “Grazie. Era ora che qualcuno facesse qualcosa. Mandiamolo in pensione”.

Fioccano reazioni di ogni tipo: “Io non so bene cosa sono: figlio di salernitani, nato a Monza, vivo a Salerno. Non sono un meridionale puro e nemmeno un settentrionale. Le parole di Feltri sono inaccettabili per tutti”.

Il mondo del web è indignato: “La cosa più divertente è che se andasse a verificare chi sono davvero gli abitanti del NORD e soprattutto le loro origini, il signor Feltri avrebbe una sorpresa che nemmeno lui immagina. Da tempo ormai sparla di cose su cui non ha competenza” e infine: “Ha veramente stancato con la sua irriverenza e la sua cafonaggine. Non è l’unico, è che lui non ha nessun altra qualità”.

SPORTEVAI | 23-04-2020 09:37