Curling: il doppio misto si qualifica per Pechino 2022

Arriva da Aberdeen, in Scozia, la notizia di giornata per il curling azzurro. Grazie alla vittoria per 8-5 contro la Federazione russa di curling, la Nazionale italiana formata dalla coppia Stefania Constantini(C.C. Dolomiti) e Amos Mosaner (Aeronautica Militare) si è guadagnata l’accesso ai playoff dei Mondiali di doppio misto e, contestualmente, la qualificazione per la prossima rassegna iridata nel 2022 nonché, soprattutto, il pass olimpico per i Giochi Invernali di Pechino.

Il successo odierno, al di là di come andrà a finire la sfida di questa sera contro la Corea del Sud che chiude la fase di round robin, assicura infatti all’Italia uno dei primi tre posti nel girone A dei Mondiali doppio misto insieme a Scozia e Canada. Domani in programma lo scontro per guadagnarsi l’accesso alle semifinali, quindi l’eventuale semifinale e, nella giornata di domenica, le finali.

Intanto però la Nazionale tricolore guidata dall’allenatrice Violetta Caldart e dal direttore tecnico Ulrik Schmidt può però già far festa perché, oltre alla partecipazione ai prossimi Mondiali, l’Italia si è conquistata la qualificazione per i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 riservata alle prime 7 nazioni classificate in questi Mondial.

OMNISPORT | 21-05-2021 16:55