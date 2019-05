Da Adani in telecronaca continue frecciate ad Allegri

Sembra essere andato anche oltre lo studio televisivo di Sky lo scontro fra Allegri e Adani, con i due che anche nei giorni successivi al faccia a faccia post Inter-Juve hanno continuato a battibeccare. Adani non ha perso l’occasione di farlo nemmeno durante la telecronaca di Barcellona-Liverpool, semifinale di Champions League vinta per 3-0 dalla squadra catalana. Più volte infatti durante il match ha pronunciato frasi non dirette ma facilmente ricollegabili alla polemica in atto con l’allenatore bianconero.

Dal gol di Luisito – La rete del vantaggio dell’undici blaugrana è stata messa a segno da Suarez, con Adani che dopo aver citato uno dei suoi cavalli di battaglia, ovvero la “garra charrua”, ha pronuciato una frase inequivocabile: “Toh ma guarda un po’! I terzini che spingono e crossano, strano…”. Non soltanto, elogiando il possesso di palla del Barcellona ha tirato in ballo un altro dei motivi per cui ha rimproverato in passato Allegri, dicendo: “Azione iniziata dal portiere, ripeto, azione iniziata dal portiere”.



Non è una Champions per italiane – Quella di ieri sera è stata indubbiamente una bellissima partita e nonostante la sconfitta pesantissima anche il Liverpool ha espresso un ottimo calcio. Adani ha sottolineato la cosa, evidenziando quali squadre abbiano giocato meglio in questa edizione della Champions League. Queste le sue parole: “Quest’anno abbiamo visto squadre come il Barça, il City, il Liverpool, l’Ajax e il Tottenham… questo è il massimo che possiamo vedere“. Salta subito all’occhio chi manca nell’elenco.

