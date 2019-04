Furia Allegri in diretta tv: scontro con Adani

Sembrava una notte tranquilla in casa Juventusquella successiva al pareggio in casa dell’Inter. Vero che il sogno Champions è svanito da ormai due settimane dopo l’eliminazione ad opera dell’Ajax, ma lo scudetto consecutivo numero otto è in cassaforte e le prospettive sono quelle di un mercato che rinforzerà ulteriormente l’organico.

Inoltre al “Meazza” i bianconeri hanno mostrato orgoglio, soffrendo nel primo tempo e venendo fuori alla distanza nella ripresa, pareggiando con Cristiano Ronaldo fino a chiudere in avanti sfiorando il sorpasso.

Eppure, non sono mancati i momenti di tensione nel post-partita, quando Max Allegri ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport'.

L’analisi del pareggio contro i nerazzurri è durata pochi minuti: “Quella di stasera era una partita difficile, perché l'Inter ha un obiettivo da raggiungere. Nel primo tempo abbiamo sofferto, ma anche fallito contropiede che potevano farci pareggiare, poi dopo il pareggio è stata un’altra partita. Purtroppo continuiamo a sbagliare troppi passaggi, dobbiamo migliorare”.

Inevitabile però tornare sulla delusione contro l’Ajax. Allegri non gradisce le osservazioni mosse da Daniele Adani dallo studio di Sky. E reagisce con rabbia: "Contro l'Ajax non abbiamo subito il gioco, ma solo quattro ripartenze. Perché non ho messo Spinazzola in Champions? Ha fatto stasera molto bene, ma dopo l'Atletico Madrid era in difficoltà negli allenamenti, non è abituato ancora a certi contesti. Voi sapete solo criticare. Al Milan misi tre mediani, tutti a darmi del catenacciaro, e abbiamo vinto lo Scudetto. Fare l'allenatore non è mettersi a tavolino e fare schemi, fate troppo teoria. Io sono pratico. Son cose serie e pensate, leggete libri e non sapete di calcio. State lì a parlare e non sapete niente, non siete allenatori. Parlo io e state zitti. O vado via".

Poi la temperatura è salita: “Tu leggi i libri e di calcio non capisci nulla, stai lì dietro e non sai niente – ha detto Allegri dopo che Adani ha provato ad interromperlo – Ora parlo io e stai zitto".

"Stai zitto lo dici a tuo fratello. Se vuoi riparliamo con le teorie del basket" ha replicato l’ex difensore dell’Inter, prima che Allegri abbandonasse lo studio.



