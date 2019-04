Rivoluzione Juve, si riparte da CR7 e Allegri

Il sogno Champions League si è infranto al cospetto del giovane e talentuoso Ajax. Duro risveglio per la società bianconera che, dopo aver metabolizzato la cocente eliminazione, dovrà lavorare con intelligenza per allestire una rosa adeguata per riprovarci nel corso della prossima stagione europea.

Come svelato dal presidente Agnelli, alla guida della Juventus, stagione 2019/20, ci sarà ancora Allegri. Ovviamente, in campo, non mancherà l'apporto di CR7, autore di una Champions League importante a livello di gol pesanti. E il resto? Possibile una vera e propria rivoluzione per cercare di alzare, ulteriormente, il livello qualitativo del gruppo. Tanti i giocatori che potrebbero lasciare la Vecchia Signora.

Il nome più chiacchierato è quello di Dybala. L'argentino, sfortunato nella sfida di ritorno contro l'Ajax (uscito al 45' per guai muscolari), ha vissuto una stagione negativa. Una sua cessione è possibile (l’Inter resta alla finestra). Da valutare anche le posizioni di Cancelo (dopo un buon avvio, si è perso), Douglas Costa (ha l'alibi degli infortuni), Alex Sandro (cercato da tanti top club) e pure Khedira, altro giocatore condizionato dai tanti, troppi stop. Ovviamente attenzione anche a Pjanic. Dovesse arrivare la proposta giusta, anche il bosniaco potrebbe cambiare aria.

La Juventus ha, nel mirino, profili importanti (e possibilmente giovani) per cambiare volto e presentarsi al via della nuova Champions League con ancor maggior possibilità di arrivare fino in fondo. De Ligt, meraviglioso talento dell’Ajax, piace enormemente ma il Barcellona pare in pole position. I vari Marcelo e Isco restano obiettivi possibili, così come tanti altri. In queste settimane, la Juventus dovrà fare delle scelte importanti. Tutti (o quasi), in casa bianconera, sono sotto esame.

SPORTAL.IT | 17-04-2019 09:14