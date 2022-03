Da Barcellona: "Haaland? Nulla è impossibile, ma difficile"

15-03-2022 21:21

Erling Haaland è sul taccuino di diversi club d’Europa, il suo nome fa gola a tante big e solo poche società possono permetterselo. Negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti le voci che vedrebbero l’attaccante del Borussia Dortmund vicino al Barcellona di Xavi, ma la trattativa sarebbe tutt’altro che semplice per i catalani che nelle ultime ore hanno dovuto fare i conti col rosso nel tetto salariale.

Intervistato da Esport COPE, il vicepresidente del Barcellona Eduard Romeu ha fatto il punto sulla trattativa che potrebbe portare Haaland al Camp Nou: “Nulla è impossibile per il Barcellona, ma è una trattativa molto difficile. È uno dei quattro o cinque giocatori più ambiti sul mercato mondiale. Alcuni club possono dettare le condizioni, perché hanno conti migliori di altri o perché hanno regole diverse da noi e privilegi che renderebbero tutto più facile. Non dipende da me, al momento non si conoscono le cifre”.

OMNISPORT